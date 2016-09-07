لزوم تهیه پیوست های اجتماعی برای پروژه های زیست محیطی

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی یزدانی در جریان بازدید از ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران گفت:با فرهنگ سازی در بین شهروندان در جهت تحقق اهداف این ستاد گام بردارید.

یزدانی در ادامه افزود: فرهنگ سازی در مباحث زیست محیطی از جمله مواردی است که نیازمند صرف زمان بسیاری است و افرادی که در این خصوص فعالیت می کنند باید با علاقه و پشتکار به این امر بپردازند تا نتایج خوبی بدست آید.

وی بر لزوم مشارکت شهروندان و استفاده از ظرفیت و پتانسیل دوستداران محیط زیست،هنرمندان در موضوعات مختلف زیست محیطی تاکید کرد و گفت:با اولویت بندی مباحث خود را اجرایی کنید تا به نتایج قابل قبولی دست یابیم.

معاون خدمات شهری شهرداری تهران در ادامه خاطرنشان کرد: در راستای فعالیت های خود در این حوزه نیازمند همکاری و استفاده از تخصص های علمی و دانشگاهی هستید؛ بنابراین از این ظرفیت ها در جهت حفظ محیط زیست بهره ببرید.

وی تاکید کرد: تهیه پیوست های اجتماعی دقیق و علمی برای پروژه های زیست محیطی از اهمیت بسیاری برخوردار است، بنابراین به این موضوع به شکل ویژه ای بپردازید.

یزدانی به عملکرد کانون های محیط زیست در محلات اشاره داشت و گفت: این کانون ها در بخش محیط زیست به خوبی فعالیت می کنند و بازتاب آن به عینه دیده می شود.