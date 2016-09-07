به گزارش خبرنگار مهر، منصور محمودزاده ظهر چهارشنبه در جلسه نشست خبری با اصحاب رسانه و مطبوعات اظهار داشت: آمار نیاز اساسی و بنیادین در سیستم سلامت و جز ضروریات لازم برای خدمات بهداشتی است و در همین راستا حدود ۲۰۰ هزار نفر جمعیت با تعداد۶۴ هزار خانوار در خوی جهت تشکیل پرونده الکترونیکی در سامانه سیب با استفاده از ظرفیت شبکه بهداشت و درمان سرشماری خانه به خانه می‌شوند.

وی اضافه کرد: طرح سرشماری جهت تشکیل پرونده الکترونیکی در سامانه سیب برای اولین بار در سطح شهر خوی انجام می‌شود اما در روستاها این طرح از گذشته اجرا می‌شد و نیز شهر خوی دارای ۲۰ پایگاه سلامت شهری و هشت مرکز خدمات سلامت بوده که این ۲۰ پایگاه سلامت هم به ۱۱۰ بلوک برای اجرای هرچه بهتر این طرح تقسیم شده‌اند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان خوی خاطرنشان کرد: دو هزار و ۷۲۳ نفر در سرشماری مشارکت می‌کنند و ۴۵ نیروی جدید نیز برای اجرای طرح جذب شدند، همچنین بعد از سرشماری روزانه اطلاعات وارد سامانه سیب یا سامانه یکپارچگی بهداشت می‌شوند.

محمودزاده با اشاره به اهمیت سامانه سیب بیان داشت: بعد از اتمام سرشماری و وارد کردن جمعیت آماری گروه‌های هدف جهت دریافت خدمات به‌صورت فعال دعوت خواهند شد و همچنین در سامانه سیب کنترل بر فعالیت‌های مراکز وسیع و آنلاین می‌شود و مسئولین موظف به پیگیری مداوم هستند و در بحث پیشگیری و پایش وجود سامانه سیب مهم و کارآمد است.

وی اظهار داشت: در مجموع شهرستان خوی حدود ۹۵ خانه بهداشت، ۲۵ مرکز خدمات جامع سلامت و ۲۶ پایگاه سلامت تحت پوشش شبکه بهداشت وجود دارد.