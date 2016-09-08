روزنامه شهروند نوشت: به تعبیر دیگر سریالی قرار بود عرضه شود که نه با سازوکار نظارتی صداوسیما بلکه با تفکری که مدیریت Gem اعمال می‌کند، به نمایش دربیاید.

جذب بازیگر از سوی این شبکه البته آنقدرها موفق نبود اما حواشی زیادی داخل ایران به راه انداخت. یک سوی ماجرا صداوسیما بود که با کمبود بودجه عملا از سریال‌سازی افتاده بود و سوی دیگر ماجرا مردم عام که کم‌کم بازیگران ایرانی را در شکل و شمایلی دیگر در ماهواره می‌دیدند. درواقع ابعاد فرهنگی و اجتماعی ماجرا طبیعتا غلبه پیدا کرد به این‌که چه کسی قرار است جلوی دوربین برود. مهم نیست چکامه چمن‌ماه در تصویر باشد یا رابعه اسکویی. مهم این است که این عده با قواره‌ای دیگر جلوی دوربین می‌آیند و درصدد تولید تفکری دیگر.

مردم این‌بار «اتوپیا» می‌دیدند و «سیندخت». یک عده هم که ماهواره نداشتند، نمی‌دیدند اما شب گذشته این دوسریال با قالبی شبیه به آنچه موسسه رسانه‌های تصویری توزیع می‌کند، در سوپرمارکت‌ها به فروش رسید. جالب اینجاست بسته‌بندی شبیه بسته‌بندی قانونی است و حتی برچسب هولوگرام هم دارد! بعد از پخش تصاویر این دو بسته، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در واکنش به عرضه این فیلم‌ها اعلام کرد که همچون سایر کالاهای قاچاق، جلوی توزیع این‌گونه فیلم‌ها گرفته و با پخش‌کنندگان آن برخورد خواهد شد.

همچنین با توجه به حساسیت این موضوع و نحوه بسته‌بندی فیلم‌های شبکه «GEM» که شباهت بسیاری به سایر فیلم‌های مجاز در بازار قانونی دارد، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز گذشته درجمع خبرنگاران نسبت به عرضه این فیلم‌ها واکنش نشان داد و گفت: «عرضه این فیلم‌ها تخلف است مانند بقیه موارد قاچاق که درحال حاضر وجود دارد و اگر ما اطلاع پیدا کنیم، باید به دستگاه‌های ذیربط مانند نیروی انتظامی اطلاع دهیم تا برخورد کنند.»

جنتی البته به‌طور تلویحی به مراسم امحای کالاهای فرهنگی که چندی پیش با حضور حجت‌الله ایوبی و سایر مدیران سازمان سینمایی برگزار شد، هم اشاره کرده است: «مقام‌ معظم رهبری می‌فرمایند کالاهای مفید ایرادی برای وارد شدن به کشور ندارد اما کالایی که ما در داخل کشور قدرت تولید آن را داریم؛ اگر به صورت قاچاق وارد شود؛ باید آن را آتش زد و از بین برد. وقتی قاچاق در موضوع محتوا باشد؛ اهمیت آن چندین برابر می‌شود، چراکه با ذهن و فکر و اندیشه افراد روبه‌روست، بنابراین این مسأله هم مصداق کالای قاچاق محسوب می‌شود و باید با آن برخورد شود.»

این دو سریال هرکدام به قیمت ٤ هزار تومان در سوپرمارکت‌ها توزیع شده و تصاویر آن در تلگرام درحال چرخیدن است.