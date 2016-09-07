حسین امیری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مسابقات دو و میدانی قهرمانی کارگران کشور طی روزهای ۱۸ و ۱۹ شهریور ماه امسال به میزبانی شهرستان سنقروکلیایی برگزار میشود.
نائب رئیس هیئت دو و میدانی استان کرمانشاه با ادامه توضیحات افزود: مسابقات مذکور در رده بزرگسالان و در دو بخش بانوان و آقایان انجام میشود و پیست دو و میدانی سنقر برای برگزاری این رویداد ورزشی در نظر گرفته شده است.
امیری همچنین بیان کرد: در بخش آقایان ۲۳ تیم در مواد ۱۰۰ متر، ۴۰۰ متر، ۸۰۰ متر، ۳۰۰۰ متر، ۶ کیلومتر جاده، پرتاب وزنه و پرتاب دیسک حضور خواهند یافت و هر تیم متشکل از ۶ ورزشکار است.
وی گفت: در بخش بانوان نیز ۱۲ تیم در مادههای ۱۰۰ متر، ۴۰۰ متر، ۸۰۰ متر، ۳۰۰۰ متر و پرتاب دیسک شرکت میکنند و در گروه بانوان هر تیم متشکل از ۵ ورزشکار خواهد بود.
امیری فردا پنجشبه را زمان برگزاری این مسابقات در گروه آقایان و جمعه را زمان مسابقات بانوان عنوان کرد و گفت: از استان کرمانشاه دو تیم حضور مییابند که همایون همتی و حسین کیهانی ورزشکاران شاخص استان خواهند بود.
وی با اشاره به نخستین میزبانی شهرستان سنقر در مسابقات دو و میدانی کارگران کشور گفت: رئیس فدراسیون ورزشهای کارگری و سایر مسئولان میهمان مسابقات خواهند بود.
امیری با اشاره به حضور بهترینهای دو و میدانی کشور در این مسابقات افزود: مسابقات دو و میدانی قهرمانی کارگران کشور به منظور انتخاب تیم ملی جهت اعزام به مسابقات جهانی لیتوانی برگزار میشود.
وی ضمن قدردانی از تلاشهای هیئت ورزشهای کارگران استان و نیز هیئات ورزشی مسئول در سنقروکلیایی در قبول این میزبانی و تلاش برای برگزاری آن اظهار داشت: مسئولان شهرستان سنقر نیز در جریان برگزاری مسابقات حاضر خواهند شد.
