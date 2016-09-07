پنجمین جلسه کمیته اجتماعی-فرهنگی ستاد بازآفرینی پایدار تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی عبداللهی در پنجمین جلسه کمیته اجتماعی و فرهنگی ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات صورت گرفته و گزارشات مطرح شده در این جلسه، بر ضرورت یکسان سازی اطلاعات کلیه اعضای کمیته اجتماعی و فرهنگی در حوزه مفاهیم نوسازی، مشخصات، تعاریف و امتیازات بافت های فرسوده، کلیه مفاد بسته های تشویقی نوسازی و اقداماتی که مقرر شده در محلات فرسوده انجام شود تأکید کرد.

ریاست کمیته اجتماعی و فرهنگی ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران با بیان این که ضروری است نگاه اعضاء کمیته به مسائل نگاه اجرایی و عملیاتی باشد، خاطرنشان کرد: تلاش کنیم تا اقدامات برنامه ریزی شده به سمت اجرا پیش رود، زیرا بر اساس اجراست که مشکلات و معایب احصاء می شود و خروجی تصمیمات اتخاذ شده و برنامه های اقدام در محلات بافت های فرسوده عینیت می یابد.

عبداللهی پس از استماع گزارش ارائه شده از سوی قائم مقام کمیته امداد امام خمینی (ره) پیرامون مطالعات و اقدامات صورت گرفته در محله فرحزاد و مباحث آسیب های اجتماعی و بافت های فرسوده در این محله، بر ضرورت برگزاری جلسه ای مشترک با سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران که در بحث آسیب های اجتماعی فعال می باشد تأکید و تصریح کرد: زمانی که ابزارها و ظرفیت های شهرداری و استانداری تهران در کنار هم قرار بگیرند، هم افزایی مدیریتی بیشتر و نتیجه بهتری حاصل خواهد شد.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران نیز در این جلسه با اشاره به این که ستادهای بازآفرینی پایدار در مناطق ۷ الی ۲۰ ذیل دبیر ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران تشکیل شده است، یادآور شد: کارگروه های اجتماعی و فرهنگی در ستادهای منطقه ای به ریاست معاونان اجتماعی و فرهنگی مناطق و با عضویت نمایندگان دستگاه های اجرایی در حال تجهیز و شکل گیری است.

دبیر ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران با تأکید بر ضرورت عمومی کردن دغدغه نوسازی به ارائه توضیحاتی در خصوص تسهیلات تشویقی مصوب شده برای نوسازی پرداخت و عنوان کرد: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران، هزینه کلیه عوارضی که منشاء آن شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران هستند، رایگان شده و متقاضیان نوسازی در بافت های فرسوده ریالی بابت عوارض هزینه نمی کنند و سازمان نوسازی شهر تهران در این فرآیند جایگزین متقتضیان و بدهکار شهرداران مناطق خواهد شد.

فتح اللهی در توضیح سایر تسهیلات در نظر گرفته شده برای نوسازی، عنوان کرد: با ارایه بسته های تشویقی جدید نوسازی، ۲۵ الی ۳۵ درصد هزینه های ساخت و ساز در بافت های فرسوده تعدیل می شود و بر اساس کارشناسی های به عمل آمده و مصوبات اتخاذ شده، وام نوسازی نیز به صورت هدفمند و در راستای حمایت هر چه بیشتر از مالکان پلاک های ریزدانه و ترویج فرهنگ تجمیع اعطا می شود.

دبیر ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران با بیان این که شهرداری تهران در حوزه های سلامت، ساماندهی آسیب های اجتماعی، امداد، کمک به فقرا و ... خدمات گسترده ای ارائه کرده است، اظهار داشت: شهروندانی که در بافت های فرسوده ساکن هستند با مسائل و مشکلات مختلف اجتماعی و فرهنگی مواجه می باشند، لذا توقع من از اعضای کمیته این است که با تهیه فهرستی از این مسائل، تمامی حمایت ها و فعالیت های اجتماعی و فرهنگی را به سمتی ببرند تا بتوان همه ساکنان بافت های فرسوده را در کنار هم در مدار نوسازی قرار داد.

شایان ذکر است در ابتدای این جلسه گزارش جامعی از سوی ابوالفضل طیبی، دبیر کمیته اجتماعی و فرهنگی ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران پیرامون اقدامات صورت گرفته در راستای اجرایی شدن مصوبات جلسه پیشین این کمیته و فعالیت های دبیرخانه ارائه شد.

در این جلسه پس از ارائه گزارشی از سوی ریاست مرکز علمی کاربردی شهرسازی، نوسازی و بهسازی در خصوص برنامه ها و محورهای آموزشی در نظر گرفته شده جهت مدیران محلات، شورایاری ها و ... ، نظرات و پیشنهادات اعضاء جلسه در رابطه با مباحث آموزشی مطرح شد و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

تدقیق آموزش های پیشنهادی با پژوهش های محله محور، در نظر گرفتن ویژگی های مخاطبان و فراگیران، برگزاری هدفمند برنامه های آموزشی، تحلیل ویژگی های مربیان و آموزش دهنگان و تطابق ویژگی های این افراد به لحاظ قومیت و زبان با فراگیران، در نظرگرفتن ملاحضات لازم در رابطه با فضاهای آموزشی و ... از جمله نکاتی بود که در رابطه با مباحث آموزشی از سوی ابوالفضل رفیع، مدیرکل آموزش شهروندی شهرداری تهران مورد تأکید قرار گرفت.

گفتنی است در این جلسه گزارشی در ارتباط با پیوست اجتماعی بافت فرسوده و مناطق محروم نیز توسط نماینده استانداری تهران ارائه شد.