نشست سالانه دبیران اجرائی بنیاد بین المللی غدیر برگزار شد

با گزارش خبرگزاری مهر، اجلاس سالانه دبیران اجرایی بنیاد بین المللی غدیر صبح امروز چهارشنبه ۱۷ شهریور در وزارت کشور و با حضور محمدنبی حبیبی قائم مقام دبیرکل بین المللی بین المللی غدیر، دبیران اجرایی بنیاد بین المللی غدیر در استانها برگزار شد.

ولایت صرفاً یک تئوری، ذهنیت و احساس نیست

حجت الاسلام و المسلمین صدیقی دبیر کل بنیاد بین المللی غدیر در نشست سالانه دبیران اجرایی بنیاد بین المللی غدیر ، رمز مقاومت ، اقتدار و سرافرازی دوران دفاع مقدس در مقابل تمام قدرت ها را مرهون اتصال به حبل ا.. عنوان کرد و گفت : در جنگ اقتصاد مقاومتی نیز تا زمانیکه مردم به ریسمان ولایت چنگ نزنند و به صورت روزمره همه اصناف و اقشار ما در اجتماع این گفتمان را به فرهنگ جاری تبدیل ننمایند ، اقتصاد مقاومتی هرگز از شعار فراتر نخواهد رفت .

دبیر کل بنیاد بین المللی غدیر، موضوع امنیت و فقر زدایی را پایه های پرستش خداوند عنوان کرد و افزود : بدون وجود هر یک ، امکان بندگی خدا در عالم میسر نخواهد بود .

وی با تأکید بر لزوم ورود دعا به متون درسی و دانشگاه ها از مسئولیت بنیاد غدیر برای پیگیری این موضوع گفت : دعا مکتب توحید ، سیاست و مبارزه است و غدیر جبهه ای است که فتح الفتوح است .دین ما دین زندگی است و حضرت امام علی (ع) همانسان که به عنوان عارف و بیدار دل نخلستان ها مطرح است در ابعاد دیگر مغفول واقع می شود و از جمله بعد اقتصادی امیر المومنین (ع) که مرد کار، تولید ، کشاورزی و آبادگر مزارع بود کمتر مورد توجه قرار گرفته است .

صدیقی با اشاره به موضوع محوری پیوند سیاست در دیانت اظهار داشت: ولایت صرفاً یک تئوری، ذهنیت و احساس نیست بلکه ولایت نسخه نجات است. اگر حکومت سالم نشود امکان اینکه جامعه سالم شود وجود ندارد.

دبیر کل بنیاد بین المللی غدیر از دبیران اجرائی بنیاد بین المللی غدیر خواست ، ضمن پرهیز از روزمرگی در کارها و اقدامات ، مرتباً ایده و نوآوری جدیدی را به نام امیر المومنین (ع) در بنیاد غدیر ایجاد کنند .

دبیرکل بنیاد بین المللی غدیر گفت: باید سراغ جوان ها بروید، در دانشگاه ها استعدادهای خفته ای است که باید کار را به آن ها بسپارید و به آن ها اعتماد و از آن ها نظرخواهی کنید.

امیدواریم برنامه هایمان شایسته غدیر باشد

در ادامه این نشست، حیدری دبیر بنیاد غدیر وزارت کشور با بیان اینکه هدف ما برقراری تعامل بسیار خوب و اثرگذار فرمانداری ها و استانداری ها با دبیران این بنیاد است گفت : استانداری ها با این موضوع بسیار خوب برخورد کرده اند و در استان ها عوامل مشخصی برای ارتباط مستقیم با دبیران تعیین شده اند .

وی با اشاره به برنامه ریزی های انجام شده برای بهره مندی از توانایی بسیج منابع انسانی و برخورداری از یک شبکه قوی هماهنگی اجرایی در سطح کشور گفت : انشاءا.. بتوانیم با کمک این عزیزان تعامل نظام مند و هدفمند را با ستاد غدیر داشته باشیم .

مشاور وزیر کشور و مسؤول هماهنگی حوزه وزارتی وزارت کشور درخصوص اهداف و مأموریت ها برای اجرای برنامه های بنیاد غدیر وزارت کشور و استانداری ها گفت : برخورداری از نفوذ فکری و اعتباری به عنوان یک مرکز و عقبه فکری قدرتمند و یک محور اصلی، ارائه دهنده دستگاه فکری کامل و نظام یافته و ارائه دهنده الگوهای جامع حکومت علوی با شاخص های کمی و کیفی در زمینه های مدیریت از اولویت های این وزارتخانه می باشد .

حیدری افزود: امیدواریم بتوانیم آنگونه که شایسته غدیر است برنامه های بنیاد بین المللی غدیر را در استان ها اجرا کنیم.

غدیر یک عقبه اصلی برای کشور است

محمد نبی حبیبی قائم مقام بنیاد بین المللی غدیر در ادامه این نشست ضمن تبیین سیاست ها و دیدگاه های کلان بنیاد غدیر گفت : راهی که با رهبری امام راحل (ره) و تداوم آن از سوی رهبر معظم انقلاب در غدیر دنبال شد ، اعتباری را برای اسلام کسب کرده است و غدیر یک عقبه اصلی برای کشور است.

وی افزود : یک برداشت از تشیع و جمهوری اسلامی ایران در ذهن دشمنان ما شکل گرفته و آن این است که جمهوری اسلامی ایران از یک منطق، عقل و تقیدات مشخصی برخوردار است و این موضع در حال حاضر در معادلات بین المللی به تدریج در حال رشد است .

حبیبی با یاد آوری اوصاف و ویژگی های دببیر کل فقید بنیاد غدیر، یاد و خاطره آیت ا... خزعلی را گرامی داشت.

