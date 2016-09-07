کاش اسپانیا بازی سوم ما بود/ تدارکات ما در حد جام جهانی نبود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد ناظم الشریعه درباره شرایط تیم ملی فوتسال قبل از حضور در مسابقات جام جهانی و سفر به کلمبیا، گفت: برنامه پرواز ما طوری است که ۳۶ ساعت تا رسیدن به محل برگزاری مسابقات در سفر هستیم و دو تا سه روز قبل از شروع مسابقات به کلمبیا می‎رسیم. قطعا اگر زودتر به کلمبیا می‌رفتیم بهتر بود.

وی افزود: در اینصورت حتی می‌توانستیم در کلمبیا بازی تدارکاتی هم انجام بدهیم که در هر صورت شرایط طور دیگری شد. بعد از رسیدن به کلمبیا باید ریکاوری کنیم تا برای بازی با اسپانیا آماده باشیم. بازی با اسپانیا سخت‌ترین بازی ما در جام جهانی است.

سرمربی تیم ملی فوتسال ایران درباره اینکه آیا تدارکات این تیم انتظاراتش را برآورده کرده است یا خیر؟ گفت: خیر، یکسری مشکلات هست. همه می‌دانند تدارکات ما در حد و اندازه جام جهانی نبود. البته فدراسیون فوتبال تمام تلاشش را به کار برد. مقدوریات ما فعلا همین است.

ناظم الشریعه همچنین درباره دیدار نخست تیم ملی مقابل اسپانیا، تاکید کرد: کاش اسپانیا بازی سوم ما بود. البته بازیکنان تیم ملی از لحاظ انگیزه و روحی شرایطی دارند که به جمع هشت تیم راه یابند. طبق پیش بینی‌ها اگر به جمع هشت تیم برویم، با کلمبیا بازی خواهیم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال ایران برای حضور در مسابقات جام جهانی کلمبیا بامداد فردا پنجشنبه از تهران عازم فرانکفورت و سپس از آنجا راهی کلمبیا خواهد شد. تیم ملی که با تیم‌های اسپانیا، آذربایجان و مراکش همگروه است در دیدار اول خود روز ۲۳ شهریور به مصاف اسپانیا خواهد رفت.