به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نورالله قدرتی ظهر چهارشنبه در آیین تکریم و معارفه مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی خراسان شمالی اظهار داشت: یکی از مشکلاتی که امروز در کشور با آن مواجه هستیم، جمعیت کیفری زندان هاست که سال ‌به ‌سال در حال افزایش است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در اداره کل زندان‌های استان، ابراز امیدواری کرد: این اداره کل در بسیاری از شاخص‌ها موفقیت‌های خوبی کسب کرده ودر سال ۹۴ نیز از بین ۳۱ استان در ۱۰ شاخص تعیین شده از سوی سازمان زندان‌های کشور رتبه نخست را کسب کرده است.

مدیرکل سابق زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی خراسان شمالی نیز در این جلسه گفت: بخش عمده فعالیت‌ها در این نهاد، کارهای اصلاحی است که با در اختیار داشتن محیط و فضای مناسب و نیروی انسانی، زمینه‌های اجرای آن بیش از گذشته فراهم خواهد شد.

محمدعلی بلوکی خواستار نگاه ویژه به خانواده زندانیان شد و گفت: بخش عمده دل‌نگرانی‌های سازمان زندان‌ها، خانواده زندانیان است، که از دید بسیاری از مسئولان تا کنون مغفول مانده اند.

به گزارش خبرنگار مهر؛ در این آیین از خدمات محمدعلی بلوکی که به مدت پنج سال مدیریت اداره کل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی خراسان شمالی را بر عهده داشت تقدیر و پژمان پروین به‌عنوان مدیرکل جدید این اداره کل معارفه شد.