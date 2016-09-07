قطر را بیش از اندازه بزرگ کردند/ عملکرد تیم ملی دور از انتظار بود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی دایی در گفتگو با سایت باشگاه نفت به سوالات متعددی درباره تیم نفت و دو بازی اخیر تیم ملی فوتبال پاسخ داد.

تمرینات فشرده بدنسازی لازم بود

علی دایی سرمربی تیم نفت ابتدا درباره وضعیت تیمش گفت: ما از آنجا که دیرتر از سایر تیم ها تمرینات خود را شروع کردیم و فقط دو هفته مانده تا شروع لیگ استارت زدیم فرصتی برای تمرینات بدنسازی فشرده نداشتیم و برنامه ریزی کرده بودیم در تعطیلات لیگ و پس از هفته چهارم اردویی در سرعین داشته باشیم.

این اردو خیلی به ما کمک کرد و بازیکنان از نظر بدنی شرایط بهتری قرار خواهند گرفت . تمرینات سخت و فشرده ای را در سرعین پشت سر گذاشتیم و بعد از آن در تهران این تمرینات را به صورت منظم و پرفشار ادامه دادیم و طی روزهای گذشته از فشار تمرینات کاستیم و آماده بازی با صنعت نفت شده ایم. تیم ما به این تمرینات بدنسازی نیاز مبرمی داشت چرا که ما باید برای یک فصل آماده باشیم.

به بازیکنان نفت ایمان دارم

سرمربی تیم نفت تهران درباره بازی تدارکاتی با تیم ذوب آهن و شرایط بازیکنانش گفت ما در سرعین دو بازی تدارکاتی سبک انجام دادیم و در تهران هم مقابل تیم خوب ذوب آهن یک بازی تدارکاتی خوب داشتیم. تیم ما تمرینات سختی را پشت سر گذاشته بود و بازیکنان از نظر بدنی بسیار تحت فشار بودند و بدنهایشان سنگین بود. از طرفی هم موقعیت های زیاد و خوبی را از دست دادیم و به چهار بازیکن تستی میدان دادیم تا آنها را محک جدی بزنیم.

خوشبختانه این بازی به ما کمک زیادی کرد و ما توانستیم نقاط ضعف و قوت خود را در مقطع فعلی شناسایی کنیم. ما پس از بدنسازی فشرده بازیکنان را محک جدی زدیم و نقاط ضعف خود را شناسایی و ترمیم کردیم. هم اکنون تیم در شرایط بدنی خوبی است و به اصطلاح فوتبالی ها بدن بازیکنان آزاد شد و حالا تیم اماده ای از نظر فنی،روحی و بدنی داریم و سعی میکنیم در بازی با تیم صنعت نفت بازی خوبی را به نمایش بگذاریم .من به توان بازیکنان نفت ایمان دارم و مطمئن هستم امسال نتایج خوبی کسب خواهیمم کرد.

تیم ملی از نظر نتیجه خوب بوده اما ...

علی دایی سرمربی اسبق تیم ملی ایران که طی دو هفته اخیر درباره تیم ملی اظهار نظر نکرده در گفتگو با سایت نفت تهران درباره پیروزی تیم ملی مقابل قطر و تساوی با چین گفت: ما به طور کلی با کسب چهار امتیاز در دو بازی نتیجه خوبی بدست آورده ایم و توانسته ایم امتیازات خوبی را جمع کنیم. تیم ما بالای جدول است و شانس اصلی صعود است اما از لحاظ فوتبالی بدون تعارف انتظارات برآورده نشده. نمایشهایی که تیم ملی داشته از بعد هماهنگی و فنی کمی دور از انتظار بوده است.

این موضوع هم دلایلی دارد ما باید واقع بین باشیم و بدانیم آقای کی‌روش بازیکنانش را مدت زیادی به طور کامل در اختیار نداشته و بازی‌های تدارکاتی خوبی هم انجام نداده ،شک نکنید تیم ملی روز به روز بهتر می شود و با هماهنگی هر چه بیشتر که بین بچه ها به وجود می آید از نظر فوتبالی هم نمایش بهتری خواهیم داشت ولی در این دوبازی همانطور که گفتم از لحاظ نتیجه خوب عمل کردیم اما از لحاظ فوتبالی نه.

در چین بهتر از آزادی بودیم

علی دایی درباره تساوی ایران و چین گفت : ما در شن یانگ و در بازی خارج از خانه مقابل چین بازی بهتری را نسبت به بازی با قطر به نمایش گذاشتیم . چین با آن تیم سال‌های گذشته فرق کرده و آنها مهره های خوبی داشتند و مقابل تماشاگران پر تعداد حریف نتیجه بدی نگرفتیم. این یک امتیاز می تواند به تیم ملی کمک کند. چین در مقابل کره به سختی در خانه حریف شکست خورده بود و در این بازی آمده بودند جبران کنند ولی بازیکنان ما توانستند به یک امتیاز بازی برسند و خود را در بالای جدول نگه دارند.

در مجموع کسب چهار امتیاز از دو بازی راضی کننده است و ما می‌توانیم با حمایت همه جانبه شاهد آن باشیم که تیم ملی اولین بار در تاریخ دو دوره متوالی راهی جام جهانی شود. این اتفاق بسیار مهمی است و نباید از ان به سادگی عبور کنیم. باید همه جوره تیم را حمایت کنیم. بنده خودم مربی تیم ملی بودم و می دانم که در جامعه چه انتظاراتی از بازیکنان و کادر فنی وجود دارد.

بیاییم و همه دست به دست هم دهیم و از تیم حمایت کنیم و امکانات خوبی هم برایشان فراهم کنیم . به نظر من ما بازی های تدارکاتی خوبی نداشتیم و تازه شاهد این هستیم که بچه ها کنار هم بازی می کنند و اگر بازی تدارکاتی خوبی داشتیم شما شک نکنید هم فوتبال زیباتری را شاهد بودیم و هم نتایج بهتری را کسب می کردیم . ما در بازی با قطر خوشبختانه توانستیم سه امتیاز این بازی را بدست بیاوریم اما چیزی نمانده بود این سه امتیاز خانگی را از دست بدهیم .

امیدواریم این جنجال‌ها تکرار نشود

علی دایی درباره بازی با تیم قطر و جنجالهای بوجود آمده گفت : در بازی با قطر چیزی نمانده بود که از برد محروم شویم اما آن اشتباه گلر قطر و آن ریباند خوب کریم انصاری‌فرد به تیم ما کمک کرد و باعث شد که به گل برسیم. قوچان نژاد هم هوشمندانه به توپ ضربه زد و از فرصت بوجود آمده نهایت استفاده را کرد و بعد هم جهانبخش کار را تکمیل کرد.

ما در 20 دقیقه پایانی فشار آوردیم و همین فشار و پرس و حمله کردن باعث شد تیم حریف دچار اشتباهاتی شود و ما به گل برسیم . درباره جنجال‌های به وجود آمده هم باید بگوییم که ما انتظار داریم این مسائل توسط آقای کی‌روش از نیمکت مدیریت شود .به هر حال آقای کی‌روش مربی بزرگی هستند و مدیریت خوبی هم دارند ولی آن اتفاقاتی که در کنار زمین و در پایان بازی به وجود آمد چندان جالب نبود و می توانست تبعات سنگینی برای ما داشته باشد اما هر چه بود تمام شد و امیدواریم در بازی های آینده شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم.

کدام ستاره های جهان؟!

دایی در ادامه درباره بازیکنان خارجی قطر گفت: قبل از بازی شاهد این بودیم که مدام گفته می شد که تیم ملی قطر چند ملیتی است و ایران مقابل ستاره های جهان بازی می کند. بنده قبل از بازی به این همه پرداختن به تیم قطر و بیش از حد بزرگ جلوه دادن این تیم زیاد خوش بین نبودم و می دانستم که داریم زیاده روی می کنیم.

قطر یکسری بازیکنان خارجی را از این سو و آنسوی جهان جمع کرده ولی کدامشان ستاره جهان هستند که مدام می گفتیم انها ستاره های جهان را جمع کرده اند؟! کدامشان در تیمهای بزرگ بازی کردند ؟! ما قبول کنیم بیش از حد تیم قطر را بزرگ کردیم و تیم خودمان را دست کم گرفتیم. تیم ما بازیکنان بسیار خوبی دارد، بیشتر بازیکنان ما در خارج از کشور و تعدادی در اروپا بازی می کنند ما چرا باید اینقدر تیم قطر را بزرگ جلوه دهیم ؟

دیدیم که آنها در دو بازی اخیر امتیازی کسب نکردند و تمام برنامه های آنها بهم ریخته است. امیدوارم رسانه ها و صدا سیما هم در این مسیر کمک کنند تا تیمهای حریف را بیش از اندازه بزرگ جلوه ندهیم. ما درباره قطر چنین کاری کردیم و آنها را بزرگ جلوه دادیم و خود را دست کم گرفتیم ؛ این خوب نیست، ما باید قدر بازیکنان خود را بدانیم و به آنها روحیه و اعتماد به نفس بدهیم. بازیکنان ما بهترین هستند و بدون شک در بازی های آینده به هماهنگی بیشتری می رسند و شاهد بازی های زیبا و نتایج بهتری خواهیم بود.

آزمون نیاز به یک گل دارد

آقای گل جهان درباره اینکه تیم ملی ایران در زمینه گلزنی کمی دچار مشکل بوده و کم گل می زند گفت: این خیلی خوب است که در وهله اول تیم ما ساختار دفاعی خوبی دارد و در دو بازی گذشته گلی دریافت نکرده است، این امتیاز و نکته مهمی محسوب می شود که با درایت کادر فنی و تمام بچه ها در سیستم دفاعی رخ داده است. درباره گلزنی هم باید بگویم که ما بازیکنان بزرگ و خوبی داریم.

سردار آزمون بازیکن گلزن و بزرگی است و در تیم بزرگی هم بازی می کند؛ او می تواند گلزن اول تیم ملی ایران باشد و نیاز دارد یک گل در بازی های مقدماتی تیم ملی بزند تا پایش به گلزنی باز شده و فشار از روی او برداشته شود. ازمون در بازی های قبلی از نظر گلزنی خوب عمل کرده و فقط در این دو بازی گل نزده. شما شک نکنید آزمون امید اول ما در خط حمله خواهد بود و پایش به گل در مقدماتی باز شود شاهد گلزنی هایش در دیگر بازی ها نیز خواهیم بود.

ما نباید فشار را روی او و بقیه بچه ها زیاد کنیم. همچنین ما بازیکنان خوبی همچون مهدی طارمی در خط حمله داریم که می توانیم در بازی های آینده از آنها استفاده کنیم. قوچان نژاد و کریم انصاری فرد هم بازیکنان کار آمدی هستند که می توانند به تیم کمک کنند و همانطور که دیدید در بازی با قطر چگونه از اشتباه حریف استفاده کردند و زهر خود را به تیم حریف ریختند.

ما باید قدر بازیکنان خود را بدانیم. خوشبختانه تیم ملی در هر پستی چند بازیکن خوب دارد و کار آقای کیروش برای انتخاب ترکیب اصلی سخت شده . ما بازیکنان خوبی داریم و باید آنها را باور کنیم و از آنها حمایت کنیم تا اعتماد به نفس آنها را افزایش دهیم ؛ جای هیچ نگرانی نیست و همانطور که گفتم تیم ملی ما برای اینکه بازی تدارکاتی کمی داشته است از نظر هماهنگی دچار مشکل بوده و در این مقطع ملی پوشان دو سه هفته ای در اختیار آقای کیروش بودند و لیگ مجدد تعطیل می شود و ملی پوشان در اختیار آقای کیروش قرار می گیرند و شما خواهید دید در بازی های آینده تیم ملی ما بازی های به مراتب روانتری را انجام می دهد.

همه دست به دست هم دهیم

سرمربی اسبق تیم ملی گفت: صعود به جام جهانی اتفاق مهمی در فوتبال ما محسوب می شود، این اتفاق منجر به شادی مردم و شور و نشاط در جامعه و تاثیرگذاری مثبت در همه بخش ها خواهد شد. چه چیزی می تواند مردم را تا این حد در جامعه خوشحال کند، شما دیروز دیدید که کل مردم و جامعه درباره بازی با چین حرف می زدند. ما باید همه جانبه به تیم کمک کنیم و دست به دست هم دهیم تا تیم نتیجه بگیرد و به مرحله بعد صعود کند ، همه جوره باید تیم را حمایت کنیم.

مدعیان صعود و رقبای ایران

علی دایی در پایان درباره ارزیابی اش از بازی های انجام شده و رقبای ایران گفت: به نظر من ازبکستان، کره جنوبی و ایران سه تیم مدعی این گروه هستند و با هم می جنگند تا شانس صعود را بدست بیاوردند. ما هنوز بازیهای سخت مان باقی مانده و امیدوارم مقابل دو تیم قدرتمند ازبکستان و کره جنوبی نتیجه خوبی کسب کنیم. بازی با ازبکستان قطعا یکی از دشوارترین بازی های ما خواهد بود. همچنین نباید تیم سوریه را فراموش کنیم. بطور کلی اما باید بگویم حیف است که تیم خودمان را دست کم بگیریم. ما ایران و قدرت اصلی اسیا محسوب می شویم. نام ایران حریفان را به ترس و استرس می اندازد و من امیدوارم دیگر شاهد ان نباشیم که خودمان را دست کم گرفته و حریفان را بیش از حد واقعی شان بزرگ جلوه دهیم.این اشتباه بزرگی است و نباید تکرار کنیم. حیف است که قدرت خودمان را باور نداشته باشیم.واقعا حیف است.