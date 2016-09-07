به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان در سخنانی آل سعود را مانع اصلی در انتخاب رئیس جمهور برای لبنان و همچنین عامل جنایات تروریست ها در منطقه دانست.

بر اساس این گزارش شیخ «نبیل قاووق» رئیس شورای اجرایی حزب الله در سخنانی اظهار داشت: مسئول بحران ریاست جمهوری لبنان، آل سعود است. زیرا سعودی ها در صدد هستند تا با تحمیل گزینه خود بر لبنانی ها، رئیس جمهور را خودشان انتخاب کنند تا بدین صورت مشکلات، بحران ها و تنش هایی را برای لبنان ایجاد کنند.

وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: مقاومت که از لبنان در برابر خطر اسرائیلی ها و تکفیری ها محافظت کرده است، اجازه نمی دهد سعودی ها خسارات خود در یمن، بحرین و سوریه را با دستاوردهای سیاسی جبران کنند.

رئیس شورای اجرایی حزب الله همچنین تاکید کرد: عامل تعرض به مسلمانان حملات تروریست های داعش نیست بلکه فتواهای تکفیری است که روزانه مسلمانان را به خاک و خون می کشد؛ از جمله این فتواها نیز فتوای مفتی سعودی بود که مسلمانان ایرانی را مجوس و غیر مسلمان خواند. بنابراین این موضع رسمی سعودی ها است که مسلمانان را تکفیر می کنند و این موضوع را ثابت می کند که تکفیر مسلمانان سیاست رسمی رژیم سعودی است.

وی در همین راستا افزود: سعودی ها علاوه بر تسلیح و حمایت مالی از تکفیری ها در سوریه، یمن را نیز مورد تجاوز خود قرار داده اند؛ در چنین شرایطی چه معنی دارد که عربستان از یک سو حجاج بیت الله الحرام را پذیرش می کند اما از سوی دیگر مردم بی گناه یمن را به خاک و خون می کشد. امروز کعبه نسبت به صدور فتواهای تکفیری برای همسایگان عربستان، حسرت می خورد.

نبیل قاووق تصریح کرد: سعودی ها در باتلاق یمن گیر افتاده اند و ائتلاف سعودی ها هر روز شکست می خورد. این در حالی است که موشک های یمنی نجران و جیزان را هدف قرار داده اند که موجب غرق شدن بیش از پیش سعودی ها در باتلاق یمن می شود. همچنین این سعودی ها بودند که جنگ علیه مردم سوریه را به راه انداختند. این جنگ، جنگ سعودی ها است؛ زیرا آنها گروه های تکفیری را مورد حمایت مالی، تسلیحاتی و مدیریت خود قرار داده اند.

وی در پایان تاکید کرد: سعودی ها در صدد تغییر جایگاه، نقش و هویت سوریه در محور مقاومت هستند اما در تحقق اهداف خود شکست خورده اند. آنها امروز در برابر هر پیروزی ارتش سوریه به ویژه در حلب، احساس پوچی و شکست می کنند.