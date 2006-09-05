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۱۴ شهریور ۱۳۸۵، ۱۵:۲۳

2 هزار و 308 هكتار جنگل كاري در اصفهان

رئيس سازمان سازندگي اصفهان گفت: 24 شهرستان استان از 2 هزار و 308 هكتار جنگل كاري بهره مند مي شود.

به گزارش خبرگزاري مهر ، سرهنگ غلاحسين دوست محمدي گفت: اين اقدام در راستاي توافقات سازمان بسيج سازندگي با سازمان منابع طبيعي انجام مي شود.

وي اضافه كرد: جمع آوري هشت نوع بذر در تمامي شهرستان هاي اين استان نيز توسط برداران و خواهران بسيجي در حال انجام است.

دوست محمدي افزود: همچنين بنابراين توافقات و با اقدامات كارشناسي انجام شده بيابان زدايي از چهار هزار و 500 هكتار بيان هاي استان اصفهان انجام مي شود.

وي ، انجام اين اقدامات را در ادامه اردوهاي هجرت عنوان و خاطرنشان كردك در اين اردوها در استان اصفهان ساخت 60 واحد مسكوني بين 50 تا 100 متر براي محرومين اين استان و با همكاري كميته امداد انجام مي شود.

رئيس سازمان سازندگي استان اصفهان از انجام كار بازسازي 124 مدرسه در استان اصفهان و در قالب اردوهاي هجرت خبر داد و اظهار داشت: علاوه بر اين 107 مدرسه مراحل پاياني را طي كرده است و كار بازسازي 47 مدرسه نيز آغاز شده است كه مجموعا تا پايان فصل تابستان بازسازي و بهسازي 278 مدرسه در استان اصفهان به اتمام خواهد رسيد.

دوست محمدي در پايان خاطرنشان كرد: در تازه ترين اقدم انجام شده توسط جوانان و دانش آموزان اصفهاني 33 واحد مسكوني براي مددجويان اين استان احداث مي شود كه از هفته گذشته ساخت چند واحد مسكوني آغاز شده است.

کد مطلب 376407

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