۱۱ هزار دانش آموز تحت پوشش کمیته امداد گلستان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، امان‌الله حسین پور، ظهر چهارشنبه، در نشستی مطبوعاتی اظهار کرد: در استان گلستان بیش از ۵۳ هزار مستمری بگیر، ۶۰ هزار نفر تحت پوشش همه خدمات و ۱۱ هزار دانش آموز تحت پوشش داریم.

وی افزود: ظرفیت استان بالا است اما محرومیت‌های زیادی هم در استان وجود دارد و اختلاف طبقاتی نیز بالا است، اگر بخواهیم فقر را در استان ریشه‌کن کنیم نیازمند عزم جدی همه است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان گلستان با اشاره به فرارسیدن موعد جشن عاطفه‌ها تصریح کرد: جشن عاطفه‌ها هر ساله برگزارمی شود که هیچ دانش آموزی بدون لوازم مورد نیاز مناسب به مدرسه نرود، با برآورد انجام شده پکیجی شامل کیف، کتاب‌ها، لوازم‌التحریر و لباس برای هر دانش آموز ۲۰۰ هزار تومان است.

حسین پور گفت: کمیته امداد برای هر دانش‌آموز ابتدایی ۳۰ هزار تومان و برای دانش آموزان مقاطع متوسطه ۵۰ هزار تومان کمک می‌کند و مابقی تا سقف ۲۰۰ هزار تومان از محل کمک‌های مردمی تأمین می‌شود.

به گفته وی، از ابتدای شهریور با اصناف مختلف ارتباط گرفته شده و از آنان دعوت کردیم تا در این امر مهم به ما کمک کنند که این فعالیت‌ها تا پایان شهریور ادامه دارد اما نمود اصلی آن در ۲۵ شهریور و جشنواره عاطفه‌ها است.

حسین پور افزود: امسال پایگاه‌های جمع آوری کمک‌های مردمی نداریم و شکل کار به‌صورت شبکه‌ای و حضوری در درب منازل و ارتباط با اصناف یا واریز وجوه به حساب کمیته امداد است تا کمک‌ها تا قبل از شروع مهر به دست نیازمندان برسد.

وی خاطرنشان کرد: در تفاهم‌نامه‌ای با سپاه نیز یک هزار و ۵۰۰ بسته لوازم‌التحریر به مناطق محروم استان ارسال می‌شود.

حسین پور گفت: در سال گذشته ۶۶۰ میلیون تومان کمک‌های مردمی جمع آوری شد، در دهم مهرماه نیز در مدارس کمک‌های دانش‌آموزی جمع آوری شده و به دست دانش آموزان نیازمند می‌رسد.

وی با اشاره به شعار امسال کمیته امداد گفت: شعار امسال ما مهر در انتظار همدلی است، اولویت نخست ما جمع‌آوری کمک‌های نقدی و بعد لوازم‌التحریر و البسه است.

حسین پور تأکید کرد: معتقدیم شکل اجرای جشن عاطفه‌ها باید مدرن‌تر شود و چهره به چهره، شبکه‌ای و الکترونیکی کار کردن بهتر جواب می‌دهد. البته مراکز نیکوکاری در مساجد هم کمک می‌کنند و با شناسایی خانواده‌های نیازمند از آن‌ها حمایت می‌کنند.

وی افزود: مردم می‌توانند کمک‌های خود را به حساب ۰۱۰۲۲۱۹۶۴۵۹۰۰۰، شماره کارت ۶۰۳۷۶۹۱۹۸۰۰۰۸۱۸۹ بانک صادرات و یا با شماره‌گیری سامانه *۸۸۷۷*۱# واریز کنند.

حسین پور اظهار کرد: همه کسانی‌که در این روز با ما همکاری می‌کنند دارای حکم بوده و کسانی‌که به درب منازل مراجعه می‌کنند کاور مخصوص به تن دارند.

وی با اشاره به دریافت زکات گفت: در استان گلستان تنها در گندم و جو ظرفیت ۱۲۰ میلیارد تومانی زکات واجب داریم که در سال گذشته ۲۰ میلیارد تومان و امسال تاکنون پنج میلیارد تومان زکات جمع آوری شده و زکات هر منطقه در همان منطقه هزینه شده است.

حسین پور گفت: در دو سال گذشته هفت هزار خانواده در بحث اشتغال توانمند شدند و امسال هم جشن توانمندی می‌گیریم، جز مددجویان توانمند شده پنج درصد از مددجویان به دلایلی مانند رسیدن ارث یا نداشتن استحقاق از گردونه دریافت مستمری حذف می‌شوند.

وی افزود: در سال گذشته از صندوق‌های صدقات چهار میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان درآمد داشتیم و مجموع درآمد ما ۴۳ میلیارد تومان بوده است.

مدیرکل کمیته امداد گلستان گفت: سه سایز مختلف صندوق صدقات داریم، سایز کوچک که در ۲۲۱ هزار منزل مسکونی وجود دارد، سایز متوسط که در آپارتمان‌ها و ادارات وجود داشته و سایز بزرگ که در معابر دیده می‌شود، اما یک سوم صندوق‌های صدقات به‌ویژه در منازل هزینه تخلیه خود را هم تأمین نمی‌کنند.

وی تصریح کرد: طرح نیازسنجی شروع شده و رو به پایان است و در این طرح مشخص شده که بیش از ۶۰ درصد مددجویان ظرفیت کار دارند.

حسین پور گفت: امسال ۳۶ میلیارد تومان بودجه تسهیلات داریم که ۲۸ میلیارد از محل تسهیلات بانکی و ۸ میلیون تومان از محل صندوق نیازمندان تأمین می‌شود تا کنون ۳۰ درصد تسهیلات از بانک‌ها و ۲ میلیارد تومان از صندوق نیازمندان اعطا شده و توانسته‌ایم ۷۸۳ طرح با ۱۱ میلیارد تومان تسهیلات ایجاد کنیم.

وی افزود: در بخش مسکن نیز امسال ۱۰۴ واحد مسکونی احداث، ۱۳۶ واحد مسکونی در دست احداث و در تفاهم‌نامه‌ای با سپاه یک هزار واحد مسکونی دیگر نیز احداث می‌شوند.