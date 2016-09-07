میراث فرهنگی مازندران با وضعیت کنونی اعتباری قابل احیا نیست

به گزارش خبرنگار مهر، دلاور بزرگ نیا بعدازظهر چهارشنبه در نشست با نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس افزود: نگاه ملی به مازندران با طبیعت منحصر به فردش و وجود دو هزار و ۸۰۰ اثر شناسایی شده تاریخی مطالبه ای است که نمایندگان مجلس می‌توانند در تحقق آن نقش مهمی ایفا کنند زیرا با وضعیت کنونی و اعتبارات ناچیز نمی‌توان میراث فرهنگی مازندران را حفظ و احیاء کرد.

وی افزود: صنایع دستی مازندران تنها با تکیه بر اعتبارات استانی ۳۵ هزار دلار صادرات صنایع دستی چمدانی داشت و نوروز امسال شاهد فروش ۷۶ میلیاردریالی صنایع دستی دربازارچه های موقت بودیم.

وی با تاکید بر اینکه حمایت از بخش صنایع دستی می‌تواند رونق بخش اشتغالزایی در روستاهای مازندران باشد افزود: ایجاد پنج بازارچه و یک پایانه صادراتی در مازندران می‌تواند درآمد خوبی را نصیب هنرمندان صنایع دستی کند.

بزرگ نیا به رشد سرمایه گذاری در بخش گردشگری اشاره کرد و گفت: همراهی نمایندگان برای رفع موانع قانونی سرمایه گذاری و شتاب بخشیدن به صدور مجوزها لازم و ضروری است.

وی افزود: طرح جامع گردشگری مازندران باید تدوین و کاربردی شودتا به تناسب ویژگی‌ها و شاخص‌های منطقه ای، سرمایه گذاری لازم انجام شود.

در این نشست هر یک از معاونین این اداره کل به طرح دیدگاه‌ها و فعالیت‌های خود پرداختند.