به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر جهانگیر ظهر چهارشنبه در آیین تکریم و معارفه مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی خراسان شمالی، اظهار کرد: آمار بالای زندانیان یکی از دغدغه‌های این سازمان است که با ارائه راهکارهای جدید و مجازات‌های جایگزین باید در جهت کاهش جمعیت کیفری تلاش کرد.

جهانگیر بابیان اینکه با استفاده از ظرفیت‌های فقهی و ظرفیت‌های قانون مجازات اسلامی، ظرفیت‌های خوبی در جهت کاهش جمعیت کیفری احصاء شد، افزود: باید هرچه بیشتر فرصت فعالیت‌های اسلامی و تربیتی در زندان فراهم شود.

وی با اشاره به اینکه در راستای این اقدامات، در سال نود و چهار، ۵۰ هزار نفر از افراد تحت قرار نسبت به سال ۹۳ کاهش پیداکرده است، بر ضرورت جلوگیری از بازداشت‌های بی‌رویه تأکید کرد.

جهانگیر بابیان اینکه آمار ورود افراد تحت قرار در زندان‌ها با کاهش خوبی روبرو است، میانگین کشوری را ۲۳ درصد عنوان کرد و افزود: اما خراسان شمالی در این خصوص بسیار خوب عمل کرده است و آمار این استان نشان‌دهنده این است که خراسان شمالی ۱۲ درصد پایین‌ترازمیانگین کشوری است.

وی با تأکید بر توجه به ظرفیت‌های اجتماعی در راستای موفقیت و همچنین کاهش جمعیت کیفری، گفت: با تغییر نگاه مردم در حل‌وفصل دعاوی، بسیاری از اختلافات بدون مراجعه به شوراهای حل اختلاف و دادگستری نیز حل خواهد شد.

جهانگیر بابیان اینکه باید شرایطی فراهم شود تا از ورود بی‌رویه افراد به زندان جلوگیری شود، از شکایات هزاران نفر علیه اعضای خانواده خود در دادگاه‌ها خبر داد و افزود: اگر نظارت، حمایت و کمک‌ها، به‌درستی ارائه شود، در بسیاری از موارد از تشکیل پرونده و سپس ورود به زندان جلوگیری می‌شود.

وی خواستار مشارکت مساجد، بسیج و سایر ارگان‌های ارزشی در این حوزه فرهنگی شد و عنوان کرد: تجربه زندان خوشایند نیست؛ بنابراین باید با برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی در حوزه جرم و اختلافات، در راستای آگاه‌سازی تلاش شود تا زندان فقط محلی برای افرادی باشد که جای آن‌ها آنجاست.

تأکید بر توجه به خانواده در سیاست‌های کیفری

رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با اشاره به نگاه حبس محور قانون‌گذار دراین خصوص گفت: در سال ۹۳، در یک روز ۳۷ هزار نفر وارد زندان شدند که باید در این خصوص تغییر نگاه و نگرش هم در بین مردم و هم در بین همکاران و قانون‌گذاران صورت گیرد؛ چراکه زمانی باید فرد وارد زندان شود که ضرورت داشته باشد و حبس یک‌روزه ضرورتی ندارد.

جهانگیر بابیان اینکه روند ورودهای یک‌روزه به زندان در حال کاهش است، گفت: جمعیت کیفری در حال حاضر سه برابر ظرفیت فضای زندان است که این البته این امر به معنای این نیست که در زندان کار نمی‌شود، بلکه اقدامات انجام‌شده خلاف این موضوع را نشان می‌دهد اما تناسب سازی جمعیت کیفری با ظرفیت زندان‌ها ضرورت دارد.

وی بابیان اینکه ۲۰ درصد کسانی که بیش از یک سال حبس را تجربه می‌کنند، پس از آزادی خانواده‌هایشان در معرض فروپاشی قرار می‌گیرد، افزود: افرادی که متأهل هستند پس از آزادی با مشکلاتی ازجمله طلاق، اعتیاد، ترک تحصیل فرزندان، فرار دختران و... روبه رو می‌شوند.

جهانگیر با اشاره به آسیب‌های ناشی از نبود سرپرست، اظهار داشت: باید همه کمک کنیم تا ورود به زندان به حداقل برسد و دوران تحت قرار در حد ضرورت باشد.

وی تأکید کرد: اگرچه در سیاست‌های کلی بحث خانواده در نظر گرفته‌شده است اما در سیاست‌های کیفری برای خانواده حساب مجزایی باز نشده چراکه در این بخش با آسیب‌های بیشتری مواجه هستیم.

جهانگیر تصریح کرد: بیش از ۵۰ درصد از مردانی که وارد زندان می‌شوند و ۷۰ درصد از بانوانی که در زندان‌ها حضور دارند را افراد متأهل تشکیل می‌دهد، بنابراین ضرورت دارد تا هنگام صدور قرار به وضعیت خانواده‌ها توجه خاص شود.

وی بابیان اینکه آمار ورود افراد تحت قرار به زندان‌ها با کاهش خوبی روبرو بوده است، میانگین کشوری در این خصوص را ۲۳ درصد اعلام کرد و با ابراز خرسندی از اینکه خراسان شمالی آمار ۱۱ درصدی در این حوزه را دارا است، بیان کرد: شرایط ایده آلی که در راستای کاهش جمعیت کیفری در استان به وجود آمده است، با مدیریت جدید ادامه پیدا خواهد کرد.