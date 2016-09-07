به گزارش خبرگزاری مهر، اسفندیار چهاربند با بیان اینکه تاکنون ۱۱ میلیون و ۹۱۹ هزار و ۷۴۲ دانش آموز در سامانه سناد ثبت نام شده اند ، گفت: از این تعداد ۸۸۷ نوآموز در دوره پیش دبستانی، ۷ میلیون و۳۴۴ هزار و ۵۵۴دانش آموز در مقطع ابتدایی ، ۲ میلیون و۷۸۶ هزار و ۷۱۸ دانش آموز در متوسطه دوره اول و یک میلیون و۷۸۷ هزار و ۵۸۳ دانش آموز دوره دوم متوسطه است.

وی ادامه داد: در دوره دوم متوسطه ۶۹۶ هزار و ۴۱۲ در پایه دهم ثبت نام کرده اند که ۱۳.۳ دهم درصد در رشته ریاضی، ۳۳.۸ دهم درصد رشته تجربی، ۲۳.۸ دهم درصد در رشته انسانی و حدود به ۶ دهم درصد در رشته معارف تحصیل می کنند.

چهاربند خاطرنشان کرد: در شاخه فنی و حرفه ای ۱۲۱ هزار و ۴۴۰ دانش آموز معادل ۱۷.۴ دهم درصد و در رشته کاردانش ۷۸ هزار و ۲۹۰ دانش آموز معادل ۱۱.۲ دهم درصد ثبت نام شده اند.