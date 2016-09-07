کمبود منابع آبی و افزایش جمعیت در البرز نگران کننده است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرور در همایش صدای آب نمی آید که عصر چهارشنبه در باشگاه میلاد برگزار شد، اظهار کرد: خوشبختانه در جامعه امروزی مردم دغدغه فراوانی نسبت به صرفه جویی در مصرف آب دارند.

وی با بیان اینکه بر اثر رشد جمعیت شهرستان کرج شاهد افزایش مصرف آب در این منطقه هستیم، افزود: در حال حاضر جمعیتی بالغ بر ۳ میلیون نفر در البرز وجود دارد که از این میزان یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در شهرستان کرج مستقر هستند.

مهرور با تاکید بر اینکه آب نعمت الهی است و این سرمایه عظیم باید با همکاری همگانی اقشار مختلف مردمی به بهترین نحو احسن مورد استفاده قرار گیرد، خاطرنشان کرد: استفاده از تبلیغات شهری نیز می تواند نقش مهمی در ترویج فرهنگ صحیح آب داشته باشد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز تصریح کرد: استفاده از ظرفیت سازمان های مردم در راستای اشاعه فرهنگ صرفه جویی در مصرف آب ضروری است.

وی با اعلام اینکه منابع آبی محدود است به همین سبب رشد و مهاجرت جمعیت نگرانی خاصی را در این حوزه به وجود آورده است، گفت: خشکسالی پدیده قابل تاملی است که باید مورد توجه واقع شود.

وی بیان کرد: مصرف صحیح، هوشمند و کارشناسی آب بدون همکاری و همراهی همگانی اقشار مختلف با سیاست های دولت در این رابطه غیر ممکن است.

مهرور با تاکید بر اینکه به طور قطع مادران سفیران خوبی برای بیان دغدغه های مسائل آبی در خانواده ها هستند، افزود: اصلاح الگوی مصرف نکته ضروری است به همین جهت منابع آبی در اختیار باید به بهترین شکل ممکن مورد استفاده قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه در راستای حفاظت از محیط زیست سه آیتم آب، خاک و هوا در محیط زیست از اهمیت بالایی برخوردار است، اظهار کرد: احتمال وقوع ۲۱ بحران طبیعی نظیر سیل، خشکسالی، آلودگی هوا و زلزه در استان البرز وجود دارد.