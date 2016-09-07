همکاری ۹۶۰ نفر در سرشماری نفوس و مسکن استان البرز

به گزارش خبرنگار مهر، ذبیح الله قائمی در اولین جلسه ستاد هماهنگی اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۹۵ که عصر چهارشنبه در استانداری البرز برگزار شد، اظهار کرد: در سال های گذشته سرشماری در کشور هر ۱۰ سال یکبار انجام می شد که از سال ۸۵ هر ۵ سال یکبار سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سطح کشور انجام می شود.

وی زمان شروع سرشماری را از تاریخ سوم مهر سال جاری عنوان کرد و افزود: سرشماری نفوس و مسکن از سوم مهرماه در سراسر کشور در ۲ مرحله اجرا می شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان البرز گفت: از سوم تا ۲۴ مهرماه ثبت نام به صورت اینترنتی برای خانوارها از طریق سامانه www.sarshomari۹۵.ir انجام می شود که مردم باید به ۵۵ سوال پاسخ دهند.

وی مرحله دوم را از ۲۵ مهرماه تا ۲۵ آبانماه اعلام کرد و افزود: در این مرحله با مراجعه آمارگیران به درب منازل، افراد باید به ۷۰ سوال پاسخگو باشند که با توجه به بهره گیری از تبلت، درصد خطا و اشتباه نیز کاهش خواهد یافت.

قائمی با بیان اینکه سهم ثبت اطلاعات خانوارها به صورت اینترنتی ۴۰ درصد در نظر گرفته شده، خاطرنشان کرد: باید اعتمادسازی برای مردم ایجاد شود که اطلاعات آنان به هیچ عنوان در اختیار هیچ فرد و مرجع سیاسی، قضایی و اقتصادی قرار داده نخواهد شد.

وی با اشاره به اینکه نیازمند ۹۶۰ نفر همکار در اجرای سرشماری هستیم که تاکنون هزار و ۲ نفر در مصاحبه مورد قبول قرار گرفته اند، گفت: به سبب ریزش افراد در این حوزه باید ظرفیت ۱.۵ برابری را جذب کنیم که در این راستا افراد می توانند به سایت https://s۹۵.sci.org.ir مراجعه کنند و لزوم بهره گیری از افراد شایسته و دلسوز امری بسیار مهم است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان البرز اضافه کرد: پایگاه هایی در مدارس استان در نظر گرفته می شود تا خانوارها نسبت به ثبت نام اینترنتی اقدام کنند.

وی در پایان بر استفاده از ظرفیت شهرداری کرج برای در اختیار قرار دادن وسایل حمل و نقل عمومی برای تسهیل در اجرای سرشماری نفوس مسکن نیز تاکید کرد.