۶۰۰ نفر مسئول سرشماری نفوس و مسکن در استان همدان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سید اسکندر صیدایی ظهر چهارشنبه در جلسه هماهنگی سرشماری نفوس و مسکن ۱۳۹۵ درهمدان با بیان اینکه سرشماری کاملترین و جامعترین شیوه جمعآوری اطلاعات مورد نیاز برای برنامهریزی کشور است، گفت: امسال برای نخستینبار علاوه بر سرشماری حضوری از سرشماری اینترنتی نیز برای افزایش دقت و کاهش خطاهای احتمالی بهره گرفته میشود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان همدان هدف سرشماری نفوس و مسکن را علاوه بر آگاهی از تعداد افرادی که در کشور زندگی میکنند کسب اطلاعات جمعیت شناختی عنوان کرد.
وی با بیان اینکه سرشماری امسال مهر و آبان انجام می شود، ادامه داد: در این سرشماری ۷۰ سئوال طرح شده که اطلاعات مختلفی از جمله وضع سواد، مدرک تحصیلی، دین، مهاجرت، زناشویی و فرزندآوری، خانوار و مساحت زیربنای منزل مورد بررسی قرار میگیرد.
صیدایی تاریخچه سرشماری در دنیا را ۶۰۰۰ سال عنوان و تاکید کرد: سرشماری فرآیندی برای جمعآوری اطلاعات پایهای است و شیوه انجام سرشماری در سال جاری دو روش اینترنتی و حضوری است.
وی با بیان اینکه در شیوه اینترنتی ثبت اطلاعات توسط خانوادهها انجام میگیرد و مهلت این نوع ثبتنام از ۳ تا ۲۴ مهرماه است، گفت: روش مصاحبه حضوری با مراجعه مستقیم مأموران به درب منازل افراد صورت میگیرد.
صیدایی در خصوص مرحله دوم سرشماری نفوس و مسکن امسال عنوان کرد: مراجعه حضوری ماموران سرشماری از ۲۵ مهرماه تا ۲۵ آبانماه به مدت یک ماه انجام میشود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان همدان با بیان اینکه پیش بینی می شود امسال ۴۰ درصد از افراد جامعه با تکمیل اینترنتی اطلاعات کد آماری را به ماموران سرشماری ارائه دهند، گفت: ۶۰۰ نفر مسئول سرشماری نفوس و مسکن در استان هستند.
وی در خصوص شرایط مأمور سرشماری نفوس و مسکن نیز عنوان کرد: فردی که سرشماری را انجام می دهد ملبس به جلیقهای به رنگ طوسی و آرم سرشماری و دارای کارت شناسایی معتبر خواهد بود.
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