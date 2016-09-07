  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۱۷ شهریور ۱۳۹۵، ۱۷:۴۶

وکیل سلیمی نمین به مهر خبرداد؛

سلیمی نمین ازاتهام توهین به احمدی نژاد وجاسبی تبرئه شد

سلیمی نمین ازاتهام توهین به احمدی نژاد وجاسبی تبرئه شد

وکیل مدافع سلیمی نمین از تبرئه موکلش در دادگاه تجدید نظر و بابت توهین به رئیس جمهور سابق و رئیس سابق دانشگاه آزاد اسلامی خبرداد.

فرهاد شهبازوار در گفت وگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت پرونده سلیمی نمین در دادگاه تجدید نظر گفت: سلیمی نمین که به موجب رای دادگاه بدوی کارکنان دولت بابت توهین به رئیس جمهوری سابق و همچنین رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به حبس محکوم شده بود، این اتهام ها تبرئه شد.
وکیل سلیمی نمین ادامه داد: در خصوص افترا و نشر اکاذیب نیز با توجه به شئونات و شخصیت اجتماعی موکلم و با عنایت به ماده ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات، مجازات وی تبدیل به جزای نقدی شد.

گفتنی است،شعبه ۱۵۰۷ دادگاه عمومی جزایی مجتمع قضایی کارکنان دولت تهران عباس سلیمی نمین، مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران را به‌دلیل مصاحبه‌ای درباره عملکرد رئیس جمهوری سابق به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم کرده بود و همچنین بدلیل سخنانی علیه رئیس سابق دانشگاه آزاد اسلامی به ۱۰۰هزار تومان جریمه نقدی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرده بود.

کد مطلب 3764115

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها