سلیمی نمین ازاتهام توهین به احمدی نژاد وجاسبی تبرئه شد

فرهاد شهبازوار در گفت وگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت پرونده سلیمی نمین در دادگاه تجدید نظر گفت: سلیمی نمین که به موجب رای دادگاه بدوی کارکنان دولت بابت توهین به رئیس جمهوری سابق و همچنین رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به حبس محکوم شده بود، این اتهام ها تبرئه شد.

وکیل سلیمی نمین ادامه داد: در خصوص افترا و نشر اکاذیب نیز با توجه به شئونات و شخصیت اجتماعی موکلم و با عنایت به ماده ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات، مجازات وی تبدیل به جزای نقدی شد.

گفتنی است،شعبه ۱۵۰۷ دادگاه عمومی جزایی مجتمع قضایی کارکنان دولت تهران عباس سلیمی نمین، مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران را به‌دلیل مصاحبه‌ای درباره عملکرد رئیس جمهوری سابق به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم کرده بود و همچنین بدلیل سخنانی علیه رئیس سابق دانشگاه آزاد اسلامی به ۱۰۰هزار تومان جریمه نقدی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرده بود.