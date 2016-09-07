الجبیر: «بشار اسد» رفتنی است/ امانپور: پس چرا نرفت!

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر خارجه عربستان سعودی امروز در مصاحبه با شبکه تلویزیونی سی اِن اِن با تکرار مواضع پیشین کشورش درخصوص مداخله در امور داخلی کشور مستقل سوریه بار دیگر از لزوم کناره گیری رئیس جمهور قانونی و منشعب از انتخابات مردمی در سوریه سخن گفت.

در این مصاحبه «کریستین امانپور» خبرنگار شبکه تلویزیونی سی اِن اِن از «عادل الجبیر» وزیر خارجه عربستان سعودی پرسید: در گفتگوی پیشین ما در ماه فوریه سال جاری گفتید که «بشار اسد» رئیس جمهور سوریه رفتنی است؛ اما اکنون پس از گذشت چند ماه وی هنوز در رأ س قدرت باقی مانده است.

وزیر خارجه عربستان سعودی در پاسخ به این سئوال «کریستین امانپور» خبرنگار شبکه تلویزیونی سی اِن اِن گفت: بشار اسد ضعیف شده است. به عقیده من کار اسد تمام شده است. اسدی دیگر نخواهد بود. این امر اجتناب ناپذیر است. این موضوع نیازمند گذر زمان است.

«عادل الجبیر» در ادامه این مصاحبه افزود: موضع روسیه این است که مردم سوریه باید درباره اسد تصمیم بگیرند. لذا انتخاباتی در حدود یک تا یک و نیم سال آتی برگزار خواهد شد که برای سوری ها مقبول باشد.

وی در ادامه مدعی شد: البته مردم سوریه با سلاح های خود نظرشان را در این باره اعلام کرده اند.