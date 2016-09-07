  1. استانها
  2. یزد
۱۷ شهریور ۱۳۹۵، ۱۸:۲۷

معاون وزیر آموزش و پرورش:

بانک اطلاعاتی مدیران اردوگاه‌ ها ایجاد شود

بانک اطلاعاتی مدیران اردوگاه‌ ها ایجاد شود

یزد- معاون فرهنگی و پرورشی وزیر آموزش و پرورش خواستار ایجاد بانک اطلاعاتی مدیران اردوگاه‌ های دانش آموزی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا کفاش عصر امروز در آیین پایان کار نخستین دوره متمرکز آموزشی مهارتی مدیران اردوگاه‌های کشور در یزد گفت: مشکل عمده ما در حال حاضر نداشتن کتب و راهکارهای آموزشی است که اگر بانک اطلاعاتی مدیران اردوگاه‌ ها تشکیل شود با حضور افراد و استفاده از تجربه‌های‌شان  این خلاء نیز رفع می‌ شود.

وی اردوگاه ‌های دانش ‌آموزی در سطح کشور را یک مدرسه کامل تعلیم و تربیت برشمرد و ادامه داد: پیش نیاز تعلیم در کشور توجه به آموزش است و اگر آموزش ها صحیح و اصولی و دقیق نباشد طبیعتا تربیت هم مناسب نخواهد بود.

معاون فرهنگی و پرورشی وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه آموزش هیچ گاه پایان نمی پذیرد و نمی توان گفت کسی فارغ از آموزش است اضافه کرد: همواره به آموزش نیاز داریم چراکه مهارت ‌ها در حال گسترش است و باید از این مهارت‌ ها برای تربیت دانش آموزان استفاده کرد.

وی خواستار تدوین شیوه های آموزشی در اردوگاه ها و تهیه شناسنامه آموزشی در کشور شد و گفت: فضاهای اردویی نیز نوعی کلاس آموزش است اما باید برای آموزش در این فضاها نیز برنامه و هدف داشت تا پویایی اردوگاه ها نیز تداوم داشته باشد.

کفاش با تاکید بر ضرورت دستیابی به شیوه های نوین تربیتی خاطر نشان کرد: تغییر و پرورش اعتقادات در دانش آموزان، رشد ارزش‌ ها و توسعه الگوهای رفتاری مطلوب از طریق برنامه‌ های آموزشی محقق خواهد شد که به تربیت منجر می‌ شود.

کد مطلب 3764138

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها