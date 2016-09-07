به گزارش خبرگزاری مهر، جامعه روحانیت مبارز در بیانیه‌ای به مناسبت سالروز هفدهم شهریور و فاجعه منا اعلام کرد که دودمان نحس آل‌سعود، که، در دروغی آشکار، خود را خادم حرمین شریفین می‌دانند، در حج سال گذشته در کسوت حرامیان حرم ظاهر شدند؛ هم کارنامه خود را سیاه‌تر کردند و هم، دوباره و چندباره، داغ بر دل امت اسلام نهادند.

متن کامل بیانیه جامعه روحانیت مبارز به شرح زیر است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَی بِآیَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَکَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَی النُّورِ وَذَکِّرْهُم بِأَیَّامِ اللَّـهِ إِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَاتٍ لِّکُلِّ صَبَّارٍ شَکُورٍ

کاروان خجسته انقلاب کبیر اسلامی، نزدیک به چهل بهار است که سرافراز و امیدوار و فاتح، منزل به منزل، راه می‌سپرد و عاشقان جان برکفش، پیراهن گلگون شهادت و ایثار بر تن، محمل به محمل، این کاروان پیروز و خدایی را همراهی می‌کنند. انقلاب اسلامی ما، در نگاه آنان که با بینشی دینی و الهی به آن می‌نگرند و برای تحققش سختیهای بسیار به جان خریده‌اند، مظهر تلاش انبیاء و اولیا و مجاهدان فی سبیل‌الله برای استقرار حاکمیت حق است. انتخاب فداکاری و وفا و حق دوستی به جای خودمحوری و خودگزینی و قدرت‌طلبی، این انقلاب را به پدیده‌ای بی‌همتا در ایران و جهان بدل کرده است و روزهای سرنوشت‌سازِ آن را، چنان که قرآن کریم فرمود، به عنوان «یوم‌الله» مفتخر ساخته است. «روز خدا» روز پیروزی پیامبران پیشین و امتهای راستین آنهاست که، به دلیل شایستگی و تلاش‌شان، نعمتهای الهی شامل حالشان شد:

إِنَّ اللَّـهَ لَا یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّی یُغَیِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ.

در متن ایام‌الله انقلاب اسلامی، هفدهم شهریور 1357 یادآور پایمردیها و صبوریها و از جان گذشتنهاست. آفرینندگان حماسه جمعه خونین، با غریو اللّه‌اکبرشان، غرور کاذب طاغوت را در هم شکستند و امید ماندگاریِ طاغوتیان را به یأس بدل کردند. هفده شهریور، چنان که از امام راحل (رضوان‌الله علیه) آموخته‌ایم، از ایام‌اللّه است؛ روزی که حق، بی پرده و بی پروا، با تمام خلوص و باورش، به مقابله باطل آمد؛ روزی که امت شجاع و آگاه، در پیروی از فرمان امام، کفن شهادت پوشید و به مسلخ آمد.

شهیدان، در یوم‌الله هفده شهریور، «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» را تجسم بخشیدند و صحیفه نورانی انقلاب را با خون مطهر خود امضا کردند. سلام بر انقلاب و بر این روز بزرگ. سلام بر شهیدان، این عاشقان صادق که پای‌طلب در راه مجاهدت نهادند، میراث حسین‌بن علی (علیه‌السلام) را برگزیدند و رفتنشان، زمینه‌ساز بازگشت پیروز امامِ انقلاب شد! سلام بر آنان که در حمایت از امامشان از جان عزیز گذشتند! راهشان پویا و پر رهرو و نام مقدشان، تا ابد، زیور کتاب خونرنگ انقلاب باد!

مردم آگاه و حق‌خواه ما در این سالها، درد و رنج، بسیار دیده‌اند. فاجعه اندوهبار منا، که اینک در یکمین سالگرد آن هستیم، نمونه دیگری از مظلومیت ماست. دودمان نحس آل‌سعود، که، در دروغی آشکار، خود را خادم حرمین شریفین می‌دانند، در حج سال گذشته در کسوت حرامیان حرم ظاهر شدند؛ هم کارنامه خود را سیاه‌تر کردند و هم، دوباره و چندباره، داغ بر دل امت اسلام نهادند. شرم و نفرین بر اینان که با عقاید وهابی و اندیشه شیطانی- صهیونیستی‌شان، عراق و سوریه و یمن و فلسطین را پامال توهمات خود کرده‌اند! لعنت خدا و اولیائش بر اینان که تفکر تروریستی و ضد انسانی‌شان، با حمایت از القاعده، داعش، جبهه‌النصره، طالبان و بوکوحرام، «انسان‌« را آماج کینه و نفرت قرار داده است! عذاب خدا بر اینان که به نام دین، کودکان را می کشند و سرزمین‌های اسلام را ویران و مسلمانان را آواره می‌کنند!

شگفتا که نه جهان طرفدار حقوق بشر، جنایت و ستمِ مشتی شاهزاده عیاش را می بیند و نه برخی حاکمان به اصطلاح مسلمان، سکوت جانکاه خود را می شکنند! آگاهان و حق طلبان عالم شاهدند با آن‌که حاکمان محکوم سعودی، به دلیل بمباران مناطق غیرنظامی در یمن، جنایتکار جنگی شناخته شده اند، اما گامی برای مقابله با این خونریزی ها برداشته نشده و نمی شود. عجبا که حتی سعودی‌ها توانستند، با اتکا به پول های غصبی نفتی، سازمان ملل را به حذف نام عربستان از فهرست حکومت‌های خونریز و کودک‌کش وادار کنند!

ملت و دولت جمهوری اسلامی نه اندوه نهم مرداد سال 1366 را از یاد می برد و نه از زخم فاجعه منای 1394 التیام می یابد. ما فراموش نمی کنیم که خبیثان آل سعود، حجّ ابراهیمی ما را، که مظهر عزّت و معنویّت و وحدت و شُکوه ماست، به عزا بدل کردند. ما فراموش نمی کنیم که حجّ اسلامی و توحیدی ما، که به فرموده قرآن کریم باید مظهر«اَشِدّآءُ عَلَی الکُفّارِ رُحَمآءُ بَینَهُم» باشد، به بهانه های واهیِ سیاست بازان بی خرد سعودی، امسال از ما دریغ شده است. ما تماشاگری، تعلّل، کوتاهی و سوء مدیریت آشکار خائنان آل سعود در نجات مجروحان نیمه‌جان منا را فراموش نمی کنیم. عجبا! حرم امن الهی و مهبط وحی خداوند مهربان، که باید نماد امنیت و فراغت مؤمنان و شیفتگان حضرت حق باشد، در زیر حاکمیت این حاکمان پلید مردمان بی کفایت، در محاصره ناامنی و تهدید و وحشت قرار گرفته است. عجبا! حکّام سعودی به جای پوزش و اظهار پشیمانی و سعی در ترمیم گذشته تباه خویش، چنین وقیحانه، طلبکار و مدّعی نیز شده اند. این سنت بی تغییر و وعده برگشت ناپذیر الهی است که دشمنان خدا، سرانجام، به عقوبت خیانت خود گرفتار خواهند شد، اگر چه چند صباحی خود را پیروز احساس کنند: «تَری‌ کَثِیراً مِنْهُمْ یَتَوَلَّوْنَ الَّذِینَ کَفَرُوا لَبِئْسَ ما قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ وَ فِی الْعَذابِ هُمْ خالِدُونَ».

ملت شریف ایران، چنان که رهبر معظم انقلاب (حفظه‌الله) فرمود، از ستم، بدطینتی و نامردمی آل سعود لعین «همچنان غمگین و خشمگین است» تا خشم کیفربار ما کی و کجا خود را نشان دهد: «قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّی مَعَکُم مِّنَ الْمُتَرَبِّصِینَ». ملت و دولت ما، که صبوری، عقلانیت، عزم، دوراندیشی و چالاکی خود را در موقعیتهای بحران‌زا نشان داده است، در مواجهه با بلاهتِ سیاست بازانِ تازه کارِ سعودی نیز، خردمندانه، عزت، حکمت و مصلحت خود را در نظر می‌گیرد و به فردای روشن می‌نگرد. پیام جانبخش، مقتدرانه و همراه با صلابت و حکمت رهبر فرزانه انقلاب به مسلمانان ایران و جهان به مناسبت سالگشت واقعه منا، آیینه تمام نمای حق خواهی و حقانیت ماست. این پیام، بی تردید، گامی بلند برای بیداریِ وجدانهای به خواب رفته و نور امیدی در دل امت اسلام و آزادی خواهان خواهد بود. در دنیای وارونه ای که رسانه‌های دروغگو و مغرض، جهان را از اسلام ناب محمدی (ص) می‌ترسانند، این پیام معنوی و گهربار، جلوه کامل دشمن ستیزی، دشمن شناسی، نفی تفرقه، امیدپروری و آگاهی بخشی است. و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم.

محمدعلی موحدی کرمانی

دبیرکل جامعه روحانیت مبارز