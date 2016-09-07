نبود یکپارچگی بین مسلمانان ناشی از بی توجهی به قرآن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام کاظم زنگنه چهارشنبه در آئین اختتامیه مسابقات قرآن کریم خانواده‌های پاسدار و تجلیل از خانواده‌های شهدای مدافع حرم در همدان، با بیان اینکه قرآن کتابی است که انسان‌ها را از تاریکی نجات داده و به سمت نور می‌کشاند، عنوان کرد: نور و ظلمات به دو بخش مادی و معنوی تقسیم می‌شوند بطوریکه آنچه با چشم قابل دیدن است مادی و غیر آن نور و ظلمات معنوی معنا می‌شود.

وی با بیان اینکه هر چه خیر است در نور قرار گرفته و هر چه ناپسندی است در تاریکی معنا می شود، گفت: متأسفانه امروزه قرآن در بین ما است اما از آن غافلیم.

حجت الاسلام زنگنه با بیان اینکه عربستان سعودی قرآن را در دست دارد اما در آن کشور رقص شمشیر و کودک‌کشی به راه افتاده است، گفت: قرآن کفر را کنار می‌زند و مردم را به سمت نور هدایت می‌کند اما دلیل عدم وجود استقلال و آزادی در کشوری چون عربستان سعودی این است که در آنجا به قرآن عمل نمی‌کنند.

مسئول مرکز فرهنگی خانواده سپاه پاسداران با بیان اینکه برخی با فریب‌کاری به ظاهر قرآن را در دست دارند اما در باطن با آن بیگانه‌اند، تاکید کرد: امروز عربستان به ظاهر قرآن دارد و به هر حاجی یک قرآن می‌دهد اما باید دید رابطه آن با محتوای قرآن چگونه است.

حجت الاسلام زنگنه با بیان اینکه در حال حاضر تعداد حفاظ و قاریان قرآن در کشورهایی مانند پاکستان، لیبی و عربستان بسیار است، عنوان کرد: قرآن وسیله خیر بوده و عمل به آن جامعه اسلامی را زیبا می‌سازد.

زنگنه با بیان اینکه در برخی از کشورهای اسلامی بیش از ۲۵۰ هزار حافظ قرآن وجود دارد، اظهار داشت: باید محتوای قرآن را با دل و جان درک و به آن عمل کرد.

مسئول مرکز فرهنگی خانواده سپاه پاسداران همچنین خطاب به همسران و فرزندان پاسدار گفت: سهم خانم‌ها را بیشتر از پاسداران می‌دانیم چرا که همسران پاسداران سکون و آرامش را فراهم می‌کنند تا پاسداران رسالت خود را به بهترین نحو انجام دهند.

زنگنه به برخی اصطلاحات مانند «کوچه علی چپ» و «حوض علی» اشاره کرد و با بیان اینکه این عبارات حیله دشمن است، گفت: آمریکا به دنبال اسلام منهای ولایت است.