به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم راهپیمایی سراسری محکومیت علیه جنایات خصمانه رژیم دیکتاتور آل سعود در سالگرد کشتار حجاج بی‌گناه و ایجاد فاجعه منا و آل خلیفه و پشتیبانی از جنبش اسلامی مردم مظلوم بحرین و حمایت از رهبری و مرجعیت بزرگ دینی بحرین ، «آیت الله شیخ عیسی قاسم»، در سراسر کشور و در بیش از ۸۵۰ میعادگاه نماز جمعه و همزمان در تهران از درب های دانشگاه تهران به سمت میدان فلسطین، این هفته ۱۹ شهریور ماه پس از اقامۀ نماز جمعه برگزار خواهد شد.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در پی فرمایشات مقام معظم رهبری در محکومیت آل سعود در سالگرد کشتار حجاج بی گناه و گرامیداشت شهدای منا و به دنبال جنایات ددمنشانه آل خلیفه ، در سرکوب وحشیانۀ مردم مظلوم بحرین و برگزاری سلسله جلسات دادگاه نمایشی و در آستانه صدور حکم فرمایشی علیه رهبر بزرگ جنبش اسلامی بحرین آیت‌الله شیخ عیسی قاسم، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامـی ، ضمن محکومیت شدید این اقدامات ددمنشانه دو رژیم گرگ صفت آل سعود و آل خلیفه، با صدور اطلاعیۀ محکومیتی اعلام می‌دارد:

«جمعه این هفته ، ۱۹ شهریور ماه، پس از اقامۀ نماز دشمن شکن جمعه ، «مراسم راهپیمایی سراسری محکومیت علیه جنایات خصمانه رژیم دیکتاتور آل سعود و آل خلیفه» و پشتیبانی از جنبش اسلامی مردم مظلوم بحرین و حمایت از رهبری و مرجعیت بزرگ دینی بحرین ، «آیت‌الله شیخ عیسی قاسم»، و همچنین گرامیداشت یاد شهدای منا در سراسر کشور و در بیش از ۸۵۰ میعادگاه نماز جمعه و همزمان در تهران از درب‌های دانشگاه تهران به سمت میدان فلسطین پس از اقامۀ نماز دشمن‌شکن جمعه، برگزار خواهد شد و مردم شجاع و مؤمن ایران اسلامی با حضور گسترده و پرشور، اعتراض و خشم انقلابی و نفرت و انزجار خود را از این اقدامات غیر انسانی وضد حقوق بشری اعلام کرده و «مرگ آل‌سعود و آل‌خلیفه» را فریاد خواهند زد.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، ضمن دعوت از ملت بزرگ، انقلابی و بصیر ایران اسلامی، می‌خواهد تا با حضور حماسی و انقلابی خود در این مراسم تظاهرات سراسر کشور که پس از نماز جمعه برگزار می‌شود ، حضور حماسی یابند.»