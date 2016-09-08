آیت الله ایمانی، عضو مجلس خبرگان رهبری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری درخصوص حکام سعودی و مساله حج، اظهار کرد: امروز جهت‌گیری درباره مساله حج و موضع جمهوری اسلامی درقبال آل‌سعود در کلام رهبر معظم انقلاب مشخص شده است که البته مطلب تازه‌ای هم نیست زیرا از زمان امام خمینی(ره) این موضوع که حرمین شریفین متعلق به عموم مسلمانان جهان است، مطرح و مورد توجه بوده است.

وی افزود: گروه خاصی نمی‌تواند متولی حرمین شریفین باشد؛ بنابراین آل سعود هم بعنوان یک گروه خاص از نظر شرعی و قانونی حق اینکه تولیت حرمین شرفین را عهده دار شود و ایجاد محدودیت برای سایر مسلمانان کند ندارد.

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: حرکت‌هایی که آل سعود در طول سالیان متمادی انجام داده، عملا آنها را به کارگزار آمریکا و اسرائیل تبدیل کرده است. امروز دیگر برای تمام دنیا هیچ شبهه‌ای نیست که سعودی‌ها کارگزار صهیونیست‌ها هستند، بنابراین کارگزار آمریکا و صهیونیسم صلاحیت اداره مقدس ترین سرزمین اسلامی را ندارد.

آیت‌الله ایمانی افزود: با توجه به جهت‌گیری که رهبر معظم انقلاب مشخص فرمودند، دولتمردان و دستگاه دیپلماسی ما باید از همه ابزاری که در اختیار دارند استفاده کنند و مسلمانان را به تکاپو بیاندازند تا در مقابل آل‌سعود بایستند. تشکیلات و کارشناسان سیاسی کشور باید امکانات موجود را برای ایجاد تحرک در میان مسلمانان پیش بینی کنند.

وی خاطر نشان کرد: اینکه عده‌ای گفتند خاضع شدن آل سعود دور از انتظار نیست، ساده اندیشی و روبنایی فکر کردن است. مجموعه‌ای که در سیاستگذاری‌های کلان دست نشانده آمریکا و صهیونیست هاست، نمی‌تواند از ایده‌های آنها فاصله بگیرد. اصلا امکان فاصله گرفتن برای او جز با نابودی نیست.

امام جمعه شیراز تاکید کرد: وقتی یک کشور و حکومت دست نشانده استکبار شد یعنی مجری افکار و اندیشه های آمریکا و صهیونیسم است. امروز عربستان با صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها داد و ستد می‌کند؛ مثلا وقتی آمریکا به عراق و افغانستان کرد و عربستان با اینکه ادعای قطب عالم اسلام و خادم الحرمین شریفین را داشت ساکت شد و هیچ عکس‌العملی نشان نداد.

عضو مجلس خبرگان رهبری خاطر نشان کرد: امروز عربستان در یمن و بحرین جنایت می‌کند و آمریکا، اسرائیل، انگلیس و سایر کشورهای مستکبر ساکت می شوند و حمایت می‌کنند؛ این اقدامات بمعنای داد و ستد سیاسی آل‌سعود با دنیای استکبار است.

آیت الله ایمانی تصریح کرد: ممکن است آل سعود یک لبخندی هم به ما بزند یا یک سلام و علیکی هم بین ما و آنها رد و بدل شود اما ایده‌ها و تفکرات سعودی همان تفکرات شیطانی آمریکاست.

وی گفت: صهیونیست‌ها با ما یک اختلاف هویتی دارند و نژادپرست هستند بنابراین ما نمی‌توانیم هیچ گفتگویی با آنها داشته باشیم. عربستان هم امروز خود را در شرایط خاصی قرار داده است که نمی‌تواند طرف مذاکره با ما قرار بگیرد.

امام جمعه شیراز خاطر نشان کرد: اصلا وهابیت طبق نظر کارشناسان تاریخی برآمده از صهیونیسم بوده و تفکرات وهابی‌ها نیز دقیقا از تفکرات تلمود یهود نشات گرفته است.