۲۰ مجتمع خدماتی رفاهی در استان همدان راه اندازی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، نصرت الله حیدری بعد ازظهر چهارشنبه در جلسه بررسی وضعیت مجتمع های خدمات رفاهی همدان اظهار داشت: مجتمع‌های خدماتی رفاهی به عنوان مکانی برای پذیرایی از مسافران در جذب گردشگر و معرفی استان نقش داشته و از درجه اهمیت بالایی برخوردارند.

نصرت‌الله حیدری عنوان کرد: احداث و توسعه مجتمع‌های خدماتی رفاهی برای افزایش میزان سفرها و جلب رضایت گردشگران احساس نیاز می شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۲۰ مجتمع خدماتی رفاهی در استان همدان فعال است، گفت: ۱۰ مجتمع در محورهای مواصلاتی استان همدان در حال ساخت بوده و ۱۲ مجتمع خدماتی رفاهی نیز به دنبال استعلام و تهیه نقشه است.

حیدری تاکید کرد: امسال و به منظور رفاه حال مسافران راه‌های دسترسی ۵ باب از مجتمع‌های خدماتی ـ رفاهی با هزینه‌ای افزون بر ۱۷ میلیارد تومان آسفالت می‌شود.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان همدان افزود: در سال جاری مجتمع‌های پردیس غرب واقع در محورهای همدان ـ قزوین کیلومتر ۴۵ لاین رفت، فدک ۲ محور آزاد راه ساوه ـ همدان کیلومتر ۴۵ لاین رفت و زاگرس ۲ در محور نهاوند ـ کنگاور در کیلومتر ۶ لاین برگشت آغاز به کار خواهند کرد.

وی اضافه کرد: طبق استانداردها باید هر ۳۰ تا ۵۰ کیلومتر یک مجتمع بین راهی وجود داشته باشد که با بهره‌برداری از مجتمع‌های در حال احداث به این آمار می رسیم.

وی با بیان اینکه مجتمع های خدماتی رفاهی به منظور تمرکز خدمات مورد نیاز رانندگان در طول جاده های اصلی احداث می شود، عنوان کرد: این مجتمع های شامل پمپ بنزین، رستوران، پارکنیگ، نمازخانه وغیره است.