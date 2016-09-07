۶۱۲ مجتمع خدماتی رفاهی در کشور راه اندازی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، بابک طالبی بعدازظهر چهارشنبه در جلسه بررسی وضعیت مجتمعهای خدماتی رفاهی استان همدان، این استان را از استانهای پیشرو در زمینه احداث مجتمع های خدماتی رفاهی عنوان کرد و گفت: رویکرد سازمان ارتقای کمی و کیفی مجتمعهای خدماتی رفاهی است.
وی از وجود ۶۱۲ مجتمع خدماتی رفاهی در کشور خبر داد و گفت: از این تعداد ۶۶ مجتمع در آزادراهها، ۲۳۵ مجتمع در بزرگراهها، ۲۵۳ مجتمع در راههای اصلی و ۵۸ مجتمع در مسیرهای بین راهی قرار دارند.
طالبی با بیان اینکه ۳۸۰ مجتمع خدماتی رفاهی در کشور در حال احداث است، اظهار داشت: با تکمیل و احداث این تعداد، مجتمعهای کشور به یک هزار واحد میرسد.
مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و نظارت بر بهرهبرداری سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای گفت: پیشرفت ساخت و ساز مجتمعهای خدماتی رفاهی در استان همدان در حد مطلوب و قابل توجه است.
وی با اشاره به اینکه ارائه خدمات به مسافران بین راهی هدف اصلی راه اندازی مجتمعهای خدماتی رفاهی است، گفت: ارتقای کیفیت خدمات این مجتمعها از سیاستهای جدید سازمان راهداری و حمل و نقل و نقل جادهای است.
طالبی با بیان اینکه استان همدان یکهزار و ۸۵۰ کیلومتر راه دارد و در خصوص تعداد مجتمع های خدماتی رفاهی رتبه نهم کشور را به خود اختصاص داده است، گفت: با اضافه شدن ۵ مجتمع به تعداد کل مجتمعهای خدمات رفاهی همدان تا پایان امسال این استان به رتبه ۱۵ کشوری ارتقاء می یابد.
نظر شما