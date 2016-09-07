شهدای گروس بیجار قهرمان جام حذفی فوتبال کردستان شد

به گزارش خبرنگار مهر، دور برگشت فینال جام حذفی باشگاه های فوتبال کردستان برگزار شد و تیم شهدای گروس بیجار با کسب برتری مقابل تیم عقاب سنندج توانست عنوان قهرمانی این رقابت ها را کسب کند.

تیم شهدای گروس بیجار در بازی دوم خود که بعد از ظهر چهارشنبه در سنندج برگزار شد، به نتیجه مساوی دو بر دو مقابل تیم عقاب این شهر دست پیدا کرده و در مجموع دو بازی رفت و برگشت به پیروزی سه به دو رسید.

در این بازی ابتدا تیم عقاب سنندج توانست در نیمه اول و با حساب دو بر صفر پیش بیافتد ولی در دقایق پایانی بازی روی یک ضربه پنالتی بازی دو بر یک شد و در وقت های اضافه تیم شهدای گروس بازی را دو بر دو مساوی کرد و قهرمان جام حذفی کردستان شد.

شهدای گروس در بازی رفت که هفته قبل در شهر بیجار برگزار شده بود با نتیجه یک بر صفر تیم عقاب سنندج را از پیش روی برداشته بود و در بازی برگشت نیز در سنندج به نتیجه مساوری دو بر دو رسید.

شهدای گروس بیجار با کسب عنوان قهرمانی در رقابت های جام حذفی فوتبال کردستان به عنوان نماینده این استان در رقابت های جام حذفی کشور حضور پیدا می کند.

بر اساس قرعه کشی صورت گرفته نماینده استان کردستان در رقابت های جام حذفی کشور هفته آینده مهمان تیم پاس همدان خواهد بود.