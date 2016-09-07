حمیدرضا کفاش در حاشیه مراسم اختتامیه نخستین دوره متمرکز آموزشی مهارتی مدیران اردوگاه های کشور در یزد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه همواره به آموزش نیاز داریم اظهار داشت: در کنار آموزش، مهارتها نیز بسیار حائز اهمیت است و همراه با گسترش آنها باید به فکر گسترش مهارتها در آموزش و پرورش نیز باشیم.

وی، اردوگاه ها را بهترین فضا برای ارائه آموزش ها و تبادل آن دانست و تاکید کرد: نوع آموزش ها و شیوه های آن باید طبقه بندی شود تا اردوگاه ها به نوعی شناسنامه دار شوند.

کفاش با تاکید بر لزوم تشکیل بانک جامع اطلاعاتی از مدیران اردوگاه های دانش آموزشی عنوان کرد: یکی از مشکلات اصلی در این حوزه نداشتن کتاب و راهکارهای آموزشی است اما با تکمیل بانک اطلاعاتی افرادی را خواهیم یافت که این کمبود را در وزارت آموزش و پرورش جبران کنند.

معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه برخی دانش آموزان از فضای کلاس های درس بیزار هستند و این بیزاری را اعلام می کنند، افزود: اگر برخی آموزش ها به فضاهای اردویی برود برای همین دانش آموزان لذت بخش خواهد بود.

وی عنوان کرد: اردو و اردوگاه باید به عنوان یک کلاس و مدرسه شناخته و آموزشی بودن این فضاها باید به رسمیت شناخته شوند بنابراین باید با ایجاد جذابیت در اردوگاه ها، دانش آموزان را به این مراکز جذب کنیم.

کفاش همچنین ظرفیت اردوگاه ها را برای توسعه روابط اجتماعی بسیار مناسب دانست و اظهار داشت: با استفاده از فضای اردوگاه ها و توان مدیران اردوگاه ها می توان شخصیت اجتماعی دانش آموزان و مخاطبان اردوگاه ها را ارتقا داد.

به گزارش مهر، گردهمایی بزرگ روسای اردوگاه های دانش آموزی سراسر کشور به مدت سه روز به میزبانی استان یزد برگزار شد.