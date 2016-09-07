لزوم رفع نواقص برای اجرای سرشماری نفوس و مسکن در البرز

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحمید طهائی در اولین جلسه ستاد هماهنگی اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۹۵ که عصر چهارشنبه در استانداری البرز برگزار شد، اظهار کرد: سرشماری یکی از مستندات برنامه ریزی و توسعه برای هر استان محسوب می شود که البرز به عنوان استانی تازه تاسیس نیاز قابل توجهی به آمار جدید نفوس و مسکن دارد.

وی ضمن اشاره به اهمیت این آمار، افزود: هرچه این آمار دقیق تر باشد، برنامه ریزی موثرتری برای استان تدوین خواهد شد.

طهائی با اشاره به برگزاری اینترنتی سرشماری نفوس و مسکن برای نخستین بار در کشور، گفت: امید است اهالی استان در این زمینه همکاری لازم را با مسئولان برگزاری سرشماری داشته باشند و خود نسبت به ثبت نام اینترنتی در زمان تعیین شده اقدام کنند.

استاندار البرز گفت: از ۲۵ مهر تا ۲۵ آبانماه ماموران آمار به صورت حضوری به در منازل افراد مراجعه کرده و اطلاعات افرادی که به موفق به ثبت نام اینترنتی نشده اند را ثبت می کنند.

وی با تاکید بر لزوم همکاری مردم با ماموران آمارگیر، افزود: آمارگیری کاملا محرمانه است و هیچ دستگاهی اجازه ورود به سایت آمار کشور را برای دستیابی به اطلاعات ندارند.

طهائی با اشاره به اینکه حدود هزار نفر آمارگیر در این طرح شرکت می کنند، گفت: با توجه به اینکه متوسط استفاده اینترنت در کشور ۴۰ درصد است اما در البرز این رقم به حدود ۵۰ درصد می رسد، انتظار می رود بخش زیادی از آمار توسط خود مردم به صورت اینترنتی ثبت شود.

وی تاکید کرد: همه باید کمک کنند تا سرشماری جامع، کامل و بی نقصی در سطح استان داشته باشیم و نقص های موجود در این حوزه از جمله کدپستی باید در این مدت باقی مانده رفع شود.

استاندار البرز با اشاره به اینکه در این حوزه رسانه ها وظیفه مهمی بر عهده دارند، افزود: ییلاق و قشلاق بخشی از مناطق استان باید در نظر گرفته و به گونه ای اقدام شود تا آمار دقیق را محاسبه کنند.

وی بیان کرد: دفاتر پیشخوان دولت باید زمینه لازم را برای ثبت نام اینترنتی افراد کم سواد را فراهم کنند.