اولین کارخانه تولید کاغذ از سنگ در کشور افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین کارخانه تولید کاغذ از سنگ که در قالب یک تعاونی راه اندازی شده، با عنوان تجاری پیشگامان صنعت سبز فعالیت خود را آغاز کرده است.

این واحد عصر امروز با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در منطقه ویژه اقتصادی یزد افتتاح و بهره برداری شد.

مدیرعامل تعاون پیشگامان صنعت سبز در مراسم افتتاح این واحد با اشاره به ویژگی های کاغد تولیدی از سنگ اظهار داشت: ماندگاری بالا در محیط، مقاومت در برابر رطوبت، مقاومت در برابر احتراق و مقاوم در برابر خوردگی از ویژگی های این کاغذ است.

حمیدرضا کریم نژاد عنوان کرد: یکی از مهمترین ویژگی های این کاغذ برگشت پذیری آن به طبیعت است و از این کاغذ می توان به عنوان یک محصول دوستدار محیط زیست یاد کرد.

وی با بیان اینکه این کاغد حاغضر قطع درختان نیست، افزود: تولید کاغذ سنگی که تکنولوژی آن اکنون فقط در چهار کشور جهان وجود دارد، هیچگونه آلودگی زیست محیطی ندارد.