ادعای مداخله ایران در امور کشورهای عربی بی پایه و اساس است

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه در واکنش به اظهارات دبیرکل اتحادیه عرب مبنی بر مداخله ایران در امور کشورهای عربی، این اتهام را بی پایه و اساس و تکرار اتهامات نسنجیده گذشته از سوی احمد ابوالغیط دانست.

وی افزود: ادامه وضعیت تأسف بار و رقت انگیز کنونی در سوریه نتیجه سیاست ها و مداخلات حکومت هایی است که علیه نظام قانونی و مستقر در سوریه اقدام کرده و به اسم مبارزه با تروریسم، به تجهیز، آموزش و تربیت تروریست ها در آن کشور می پردازند و ویرانی، آوارگی و کشتار فرزندان آن را رقم می زنند.

سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن استقبال از اعلام خودداری ابوالغیط از ورود به موضوع شیعیان و اهل سنت، به دبیرکل اتحادیه عرب توصیه کرد با اغتنام از فرصت خود در جایگاه دبیرکلی اتحادیه عرب به جای تکرار مواضع غیرسازنده و غیرواقع بینانه، به بررسی و مطالعه مسایل پیچیده منطقه در یافتن راه کار و چاره اندیشی برای یافتن راه حل های مثمر ثمر و تلاش برای همگرایی مردم منطقه با هدف خروج از وضعیت اسفناک کنونی باشد.

قاسمی همچنین اظهار داشت: در خصوص راه کارهای ابوالغیط برای بحران سوریه به وی توصیه می کنم با درک عمیق از وضعیت کنونی آن کشور و منطقه به تمامیت ارضی و حق تعیین سرنوشت مردم سوریه احترام بگذارد.