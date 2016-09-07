اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده انتخابات جودو اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس نامه‌ای که از سوی سجادی به فدراسیون جودو و کوراش ارسال شده مجمع انتخاباتی این فدراسیون ساعت ۱۰ صبح روز یک شنبه ۴ مهرماه ۹۵ در محل آکادمی ملی المپیک برگزار می شود.

برای کسب کرسی ریاست فدراسیون جودو ۱۶ نفر ثبت نام کرده بودند که طبق آخرین خبرها اسامی نفرات تایید صلاحیت شده از سوی مسئولان وزارت ورزش و جوانان اعلام شد.

مرتضی آزاد، مهرداد حسن زاده، رشیدخدابخش، مهدی درخشنده، مجیدزارعیان، حسین قمی، رضا میرفلاح نصیری، محمد بلوطی، ابوالفضل حیدریان، محمد درخشان، امیرحسین ساحی، روشنک دولت شاهی و آرش میراسماعیلی نفراتی هستند که باید برای نشستن روی صندلی ریاست فدراسیون رقابت کنند.