توزیع و مصرف آب طی تابستان در هرمزگان مدیریت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری هرمزگان، جاسم جادری در نشست شورای حفاظت از منابع آب استان هرمزگان با بیان اینکه هرمزگان استانی خشک و با اعتبارات محدود در حوزه مدیریت آب به شمار می رود، عنوان کرد: در زمینه روش‌های کشت و سایر موارد مصرف آب در استان، نیاز است به سمت راهکارهای نوین بریم.

وی اضافه کرد: یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی مبحث صرفه‌جویی و بهره‌ وری است که امروز یکی از راهکارهای اساسی از جمله در مدیریت آب است که باید بدان توجه اساسی شود.

استاندار هرمزگان با تأکید بر اینکه تا جایی که می‌توانیم باید از منابع کنونی آب شرب حفاظت و صیانت و به درستی آن را مدیریت کنیم، افزود: قیمت یک مترمکعب آب شرب، بسیار بالاتر از قمیتی است که به مردم تحویل می‌شود، پس از این رو باید به طور بهینه و درست آب را مصرف کنیم.

وی تصریح کرد:‌ مدیریت منابع آبی در استان باید طوری باشد که همه متقاضیان، بخش‌ها و بهره‌برداران را راضی نگه دارد تا از این طریق علاوه بر رفع مشکلات در این فصل کم‌ باران شاهد چرخیدن چرخ بخش‌های مخلتف نیز باشیم.

جادری یادآور شد: با تدابیر مناسب اتخاذ شده در هرمزگان، در حال سپری کردن تابستان هستیم و این در حالیست که به مردم در بخش‌های مصرف آب خانگی و کشاورزی کمتر از سال‌های گذشته فشار آمد.