گزارش کارشناسی عملکرد ایران در المپیک برای آیندگان تدوین می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید نصرالله سجادی در نشست مشترک وزیر ورزش و جوانان با روسای فدراسیونهای ورزشی، از ملی پوشان ، مسوولان وتمام کسانی که در مدت زمان آماده سازی تیم ها همکاری داشتند قدردانی کرد.

او در ادامه سخنانش از تدوین گزارشی کارشناسی ازعملکرد ملی پوشان کشورمان از زمان آماده سازی تا کسب نتیجه و پایان مسابقات ریو خبر داد.

معاون وزیر ورزش و جوانان گفت: واقعیت این است که برای آماده سازی یک ورزشکار و کسب سهمیه المپیک، زحمات بسیاری کشیده شده است و ما در نظر داریم این تلاش‌ها به لحاظ فنی و علمی به شکل آماری بیان شود. مردم باید بدانند که آماده سازی یک ورزشکار منوط به یک یا چند اردو نیست و افراد زیادی دراین امر دخیل هستند، بنابراین در نظر داریم این گزارش کارشناسی را به عنوان یک مستند برای آیندگان تدوین کنیم.

سجادی در ادامه سخنانش گزارشی از اقدامات صورت گرفته برای آماده سازی ملی پوشان ارائه کرد و گفت: در طول یک سال گذشته ۱۲ جلسه ستاد بازی های المپیک و پارالمپیک برگزار شد که در این نشستها سیاستهای کلی وراهبردها به بحث وتبادل نظر گذاشته شد.

وی همچنین به تاکید وزیر ورزش و جوانان برای اعزام کاروانی پاک به این رویداد مهم اشاره کرد و اظهار داشت: در این مسابقات هیچ نمونه مثبت دوپینگ نداشتیم که این خود نتیجه بسیار خوبی است.

به گفته معاون وزیر ورزش و جوانان، پیش از بازی های المپیک ۹۷۰ تست کنترل دوپینگ از ورزشکاران گرفته و برای آماده سازی آنها پیش از اعزام، ۲۰ دوره آموزشی با هدف آشنایی بیشترشان برای مقابله با دوپینگ برگزار شد.

در بخشی دیگر از این آمار، سجادی به برگزاری ۱۱۹ جلسه تخصصی با روسای فدراسیون های المپیکی در سال های ۹۴ و ۹۵ اشاره کرد.

وی در این نشست گزارشی از بازدیدهایش از اردوهای ورزشی ارائه کرد و توضیح داد : ۱۲ رشته المپیکی اعزامی به مسابقات ۲۰۱۶ برای کسب سهمیه المپیک در ۱۱۲مسابقه رسمی شرکت کردند که در سال ۹۲ ، ۵ هزار و ۲۲۰ ورزشکار مربی و سرپرست یه ۲۴۲ کشور اعزام شدند .

سید نصرالله سجادی پراکندگی استانی ورزشکاران اعزامی به المپیک ریو را مورد توجه قرار داد و افزود: ۶۳ ورزشکار اعزامی به ریو از ۲۱ استان کشور بودند که دستاورد بسیار خوبی است.

معاون وزیر ورزش و جوانان عملکرد بانوان ورزشکار ایران در المپیک ریو را بسیار مطلوب توصیف کرد و گفت: کسب ۹ سهمیه توسط بانوان و نخستین مدال المپیک توسط کیمیا علیزاده نقطه عطفی برای این رقابتها بود.