عملیات اجرایی محوطه سنتی جشنواره انگور ارومیه ۹۰ درصد پیشرفت دارد

بهروز فریور نیا در گفتگو با خبرنگار مهر از فراهم کردن مقدمات چهارمین جشنواره ملی انگور در ارومیه خبر داد و افزود: هم اکنون محوطه سنتی جشنواره انگو به وسعت ۴هزار متر مربع از ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است.

وی ادامه داد: جشنواره ملی انگور ارومیه چهارمین سال برگزاری خود را سپری می کند، جشنواره ای که با برگزاری آیین ها و رسوم مردمان آذربایجان غربی در باره نحوه داشت و برداشت و نمایش مشتقات و فروآرده های انگور، گردشگران زیادی را برای دیدن جشنواره به خود جلب می کند.

فریور نیا اضافه کرد: در محوطه جشنواره انگور مراحل تولید شیره انگور، کشمش و سایر محصولات انگور به صورت سنتی، آیین رب پزان، بادرشبو، احیای غذا های سنتی با مشتقات انگور و زندگی مردمان آذربایجان غربی به نمایش گذاشته می شود.

مسئول زیر ساخت های سنتی چهارمین جشنواره انگور با اشاره به مراحل آیین دوشاپزان در محوطه جشنواره، بیان کرد: برای تهیه دوشاب پس از اتمام چیدن انگور، محصول جمع‌آوری شده در مکانی که قبلاً برای له کردن انگور و پختن دوشاب آماده شده قرار داده می‌شود و پس از خنک شدن هوا و در هنگام عصر مردان جوان خانواده اقدام به له کردن انگورها درون چاله‌ای به نام چرز کرده و سپس مراحل پخت طی می شود که تمامی این اقدامات در این محوطه به نمایش گذاشته شده است.

وی با اشاره به نمایش حیاط ساده روستایی در گوشه ای از محوطه بیان کرد: این حیاط با نمادهای چون خانه کوچک گلی (کند ائوی) با درب های چوبی آبی و تله ای از هیزم ها، درخت سبز، حوضچه کوچک آب و قفسه نگهدای مرغ (به زمان محلی نین) و قالاخ (انباشته پهن گاو و گوسفند) آراسته شده است.

مسئول زیر ساخت های سنتی چهارمین جشنواره انگور با اشاره به نمایش آیین سنتی زندگی عشایر آذربایجان غربی در قسمت دیگر محوطه گفت: عشایر آذربایجان غربی با دارا بودن ۱۵۵۹۹ خانوار و جمیعتی بالغ بر ۱۰۳۹۰۲ نفر در قالب ۱۲ ایل و طایفه مستقل جزء سومین استان عشایری کشور از بعد جمیعت است که این عشایر بیشتر در منطقه ماکو، پلدشت و ارومیه در قسمت زیوه ساکن شده اند.

وی با بیان اینکه مردمان آذربایجان در هنگام برداشت انگور، محصولات انگور را در زمین شیب دار به نام ورزن برای تهیه کشمش پهن و آن را بعد از خشک شدن آن را روانه بازار می کنند، اظهار کرد: امسال نمای ورزن با هدف آشنایی جوانان با صنایع دستی فراموش شده استان به گلیم ارومیه مزین شده است.

فریور نیا گفت: پشت ورزن، کلبه چوبی کوچک از شاخ و برگ درختان دیده می شود که از آن آونگ های انگور (در زبان محلی میلاخ) آویزان شده است.

وی با اشاره به ساخت نماد دریاچه ارومیه در محوطه حیاط سنتی جشنواره انگور، بیان کرد: در وسط محوطه، نمایی از دریاچه ارومیه با هدف حمایت و احیای آن به تصویر کشیده شده است.

مسئول زیر ساخت های سنتی چهارمین جشنواره انگور با بیان اینکه امسال در محوطه، مکانی برای معرفی غذاهای سنتی مردمان آذربایجان تعبیه شده است، گفت: در این مکان غذاهای سنتی به ویژه غذاهای سنتی تهیه شده از انگور چون قیقاناخ به نمایش گذاشته می شود.

وی افزود: جشنواره انگور حرکتی عظیم در راستای شناساندن ارومیه، انگور ارومیه و محصولات حاصل از آن است.