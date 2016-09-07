مصدومیت ۶ نفر در اثر ریزش آوار در کارگاه مترو

پیرحسین کولیوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر افزود: این حادثه که در ایستگاه در حال ساخت مترو در محله کیانشهر (منطقه ۱۵) رخ داد، ۵ مصدوم برجای گذاشت.
وی ادامه داد: مصدومان این حادثه به بیمارستان هفتم تیر منتقل شدند و تحت درمان اولیه قرار گرفتند.
سرپرست اورژانس کشور تاکید کرد: باتوجه به تماس با اورژانس در ساعت ۱۷:۹ تعداد ۴ دستگاه آمبولانس به همراه دو اتوبوس به محل حادثه اعزام شد.
کولیوند در خصوص علت بروز حادثه گفت: ریزش سقف در این کارگاه در این کارگاه علت حادثه بوده است.
به گفته وی هم اکنون نیز یک آمبولانس و دو دستگاه اتوبوس در محل حادثه مستقر است.
نظر شما