  1. جامعه
  2. شهری
۱۷ شهریور ۱۳۹۵، ۱۹:۳۴

در گفتگو با مهر عنوان شد

مصدومیت ۶ نفر در اثر ریزش آوار در کارگاه مترو

مصدومیت ۶ نفر در اثر ریزش آوار در کارگاه مترو

سرپرست اورژانس کشور از وقوع ریزش آوار در کارگاه متروی تهران خبر داد و گفت: در اثر این حادثه ۶ نفر مصدوم و به بیمارستان منتقل شدند.

پیرحسین کولیوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر افزود: این حادثه که در ایستگاه در حال ساخت مترو در محله کیانشهر (منطقه ۱۵) رخ داد، ۵ مصدوم برجای گذاشت.

وی ادامه داد: مصدومان این حادثه به بیمارستان هفتم تیر منتقل شدند و تحت درمان اولیه قرار گرفتند.

سرپرست اورژانس کشور تاکید کرد: باتوجه به تماس با اورژانس در ساعت ۱۷:۹ تعداد ۴ دستگاه آمبولانس به همراه دو اتوبوس به محل حادثه اعزام شد.

کولیوند در خصوص علت بروز حادثه گفت: ریزش سقف در این کارگاه در این کارگاه علت حادثه بوده است.

به گفته وی هم اکنون نیز یک آمبولانس و دو دستگاه اتوبوس در محل حادثه مستقر است.

کد مطلب 3764188

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها