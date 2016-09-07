مقام نخست رقابت های قهرمانی بدمینتون دختران کشور از آن تهران شد

به گزارش خبرنگار مهر، در دوازدهمین دوره مسابقات قهرمانی بدمینتون دختران نوجوان کشور که با عنوان گرامی داشت شهیده ناهید فاتحی در روزهای ۱۶ و ۱۷ شهریور به میزبانی شاهرود در آکادمی بدمینتون این شهر برگزار شد، ۱۵۶ تیم از ۲۴ استان حضور داشتند و در قسمت یک نفره پریا اسکندری و نسیم صفایی هر دو از تهران به ترتیب به مقام های اول و دوم دست یافتند و فاطمه مونسی خواه از آذربایجان شرقی و رومینا تاجیک از تهران به مقام سوم مشترک بسنده کردند.

همچنین در قسمت دو نفره این رقابتها باز هم مقام های اول و دوم به تهرانی ها رسید و یگانه تفرشی و آیدا فاضلی در جایگاه نخست و همچنین مهرنوش زمانیان و حنانه یعقوبی در سکوی دوم ایستادند و دو تیم دونفره از سمنان با ترکیب شبنم شاداب و ملیکا محمدی و همچنین سحر رجبی و طراوت علی نژاد نیز به مقام سوم مشترک رسیدند.

همچنین در بخش تیمی تهران مقام نخست و تیم های آذربایجان شرقی و سمنان به ترتیب دوم و سوم شدند.

۱۵۰ورزشکار در شاهرود به رقابت پرداختند

نایب رئیس فدراسیون بدمینتون کشور در آئین اختتامیه این مسابقات به خبرنگار مهر گفت: ۷۰ورزشکار در بخش انفرادی و ۴۳تیم در بخش دونفره رقابت های قهرمان کشوری شاهرود حضور داشتند.

فریبا مددی با اشاره به رشد چشم گیر تعداد نفرات حاضر در این رقابت ها، ابراز داشت: سطح کیفی بازی ها به دلیل حضور افراد ملی پوش که دارای تجارب حضور در رقابت های ملی داشتند، بسیار بالا ارزیابی می شود.

وی افزود: حضور بدمینتون بازان دختر از ۲۳استان کشور نشان دهنده سطح بالای این رقابت ها بود.