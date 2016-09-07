آمار بیکاری روستاهای کرمان جمع آوری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی عصر چهارشنبه در جلسه بررسی و رصد اسناد امنیت غذایی در سالن پیامبر اعظم (ص) استانداری کرمان گفت: یکی از وظایف دولت ها و حکومت ها تامین امنیت غذایی و سلامت و کیفیت غذا است که باید در دستور کار دولت ها قرار گیرد.

وی ادامه داد: سند امنیت غذایی به صورت عملگرایانه و کاربردی اجرا شد و این یکی از اقدامات درخشان دولت در استان کرمان است.

رزم حسینی به لزوم توازن منطقه ای در استان کرمان گرفته اظهار کرد: این مسئله در سراسر استان کرمان مدنظر قرار دارد و اقدامات توسعه ای از مناطق محروم شروع کرده ایم.

وی با اشاره به شناسایی سه هزار و ۵۰۰ مادر باردار دچار کمبود غذای سالم قلعه گنج گفت: نبودن تغذیه مناسب در زمان بارداری باعث به دنیا آمدن نوزاد ناسالم می شود از این رو به این افراد بسته های غذایی ارائه شد.

استاندار کرمان ادامه داد: شرکت های بزرگ و توانمند مانند دانشگاه آزاد اسلامی، واحدهای صنعتی و اقتصادی به طور سخاوتمند در واقعی کردن مقاومت اقتصادی در استان کرمان ما را یاری کردند.

وی با تاکید به اینکه اجرای سند امنیت غذایی بدون بودجه دولت صورت گرفته است، گفت: حضور شگفت انگیز موسسات و شرکت ها در کرمان سبک جدیدی از اداره کشور در دولت تدبیرو امید است.

رزم حسینی از جمع آوری آمار بیکاری در روستاهای استان کرمان به منظور تلاش برای اشتغالزایی در این مناطق خبر داد و گفت: اقتصاد مقاومتی به معنای خلق ظرفیت و ثروت توسط مردم است.