پنج نفر در تونل مترو محبوس شدند/ یک نفر زنده خارج شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال ملکی با بیان اینکه تعداد محبوسین حادثه تونل مترو کیانشهر ۵ نفر مشخص شده بوده است، گفت: در حال موقعیت یابی محبوسین این حادثه هستیم.

وی با اشاره به اینکه یکی از محبوسین با ما ارتباط کلامی برقرار کرده است، افزود: عملیات خارج کردن این افراد آغاز شده است.

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران در خصوص اینکه ۱۵ نفر در دقایق اولیه توسط آتش‌نشانان خارج شدند، ادامه داد: ۵ نفر نیز در زیر آوار محبوس شدند که تاکنون یک نفر از آنها موقعیت‌یابی و زنده خارج و ۴ نفر دیگر نیز موقعیت‌یابی شدند.