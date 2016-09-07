۱۷ شهریور ۱۳۹۵، ۲۰:۰۶

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران:

پنج نفر در تونل مترو محبوس شدند/ یک نفر زنده خارج شد

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران گفت: پنج نفر در حادثه ریزش مترو در داخل تونل محبوس شدند که از این تعداد یک نفر زنده خارج شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال ملکی با بیان اینکه تعداد محبوسین حادثه تونل مترو کیانشهر ۵ نفر مشخص شده بوده است، گفت: در حال موقعیت یابی محبوسین این حادثه هستیم.

وی با اشاره به اینکه یکی از محبوسین با ما ارتباط کلامی برقرار کرده است، افزود: عملیات خارج کردن این افراد آغاز شده است.

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران در خصوص اینکه ۱۵ نفر در دقایق اولیه توسط آتش‌نشانان خارج شدند، ادامه داد: ۵ نفر نیز در زیر آوار محبوس شدند که تاکنون یک نفر از آنها موقعیت‌یابی و زنده خارج و ۴ نفر دیگر نیز موقعیت‌یابی شدند.

