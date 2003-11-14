من " چاه " را گواه بگيرم ، يا " آه " را ...
كه هر دو در مجاورت زخم هاي صادقانه تو زيسته اند
و عاشقانه گريسته اند
مولاي من !
داغ غربت تو ، بر شانه هاي ستبر كوه ، سنگيني مي كند
و من - حتي - صخره هم نيستم !
خداي عشق مي داند
كه زهرا(س) حجم توفاني درد را
چگونه تاب آورد...
زمان ، ورق مي خورد
اما صداي تو مانده است ، چنان كه خداي تو
هنوز ، در پيچ كوچه هاي شهر
آنجا كه صدا هم غريب است
پروانه هاي يتيم ، منتظرند
تا بيايي و بال پروازشان را شكوفا كني
من
هنوز در بهت ارغواني افق
هيبت تو را مي بينم
برمنبري از ارتفاع نشسته اي
و بادها صيحه كشان ، از تو مي گويند
شگفتا !
چگونه مي شود تو را نديد؟
اشك ؟ نه ... غربت ؟ نه ...
اين بانگ شوق من است كه مي پيچد
چرا بايد بگريم ؟
من كه مولا و آقايي چون تو دارم
گريستن ، براي عدم است ...
اگر تيغ شب ، فرق تو را نمي شكافت
هيچ گاه ، فوران نور ، مفهومي نمي يافت
و روز ما نيز ، سياه بود!
سياه...
تمام حرف هايم را آواز مي كنم
و با هرچه حنجره سرخ
تنهايي ات را فرياد مي زنم
هرچند ، صدايم را اعدام مي كنند
و در " فلسطين " يتيمان تو را تازيانه مي زنند
اما هيچ حنجره اي نيست كه عطر نام تورا نفهميده باشد
يا بهار !
تمام پرنده ها " شيعه " تواند
و در " سنت " هيچ درختي
آئين طراوت ، غريب نيست
امروز هم تو را مي بينم
هرچند اين روايت " صادق "
به مذاق مرداب خوش نمي آيد
اما حكايت حضور تو را اقيانوس ها گفته اند
تو هستي
با همان فرياد مكرر
كه از بام بلند عشق ، بر مي خيزد
اعتنايي به وجود ناچيز كوفيان نامرد نداري
زيرا " دريا " با توست
امروز ديگر " تنها " نيستي
شانه هايت كه متلاطم شود
دريا به خروش مي آيد
" ثقيفه " باوران ، راه به مرداب برده اند ...
مبادا در كنج درد بنشيني
و غارتگران دهر ، ايمان مردم را به تاراج ببرند
تمام شهر ، بوي تو را مي دهد
هر چند نام هيچ خياباني " ولايت " نيست
اما در بزرگراه هاي شهر نيز
مي توان راه كوچكي به خلوت تو گشود
و يك نفس " يا علي " گفت...
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