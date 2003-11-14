من " چاه " را گواه بگيرم ، يا " آه " را ...

كه هر دو در مجاورت زخم هاي صادقانه تو زيسته اند

و عاشقانه گريسته اند



مولاي من !

داغ غربت تو ، بر شانه هاي ستبر كوه ، سنگيني مي كند

و من - حتي - صخره هم نيستم !

خداي عشق مي داند

كه زهرا(س) حجم توفاني درد را

چگونه تاب آورد...



زمان ، ورق مي خورد

اما صداي تو مانده است ، چنان كه خداي تو

هنوز ، در پيچ كوچه هاي شهر

آنجا كه صدا هم غريب است

پروانه هاي يتيم ، منتظرند

تا بيايي و بال پروازشان را شكوفا كني



من

هنوز در بهت ارغواني افق

هيبت تو را مي بينم

برمنبري از ارتفاع نشسته اي

و بادها صيحه كشان ، از تو مي گويند

شگفتا !

چگونه مي شود تو را نديد؟



اشك ؟ نه ... غربت ؟ نه ...

اين بانگ شوق من است كه مي پيچد

چرا بايد بگريم ؟

من كه مولا و آقايي چون تو دارم

گريستن ، براي عدم است ...



اگر تيغ شب ، فرق تو را نمي شكافت

هيچ گاه ، فوران نور ، مفهومي نمي يافت

و روز ما نيز ، سياه بود!

سياه...



تمام حرف هايم را آواز مي كنم

و با هرچه حنجره سرخ

تنهايي ات را فرياد مي زنم

هرچند ، صدايم را اعدام مي كنند

و در " فلسطين " يتيمان تو را تازيانه مي زنند

اما هيچ حنجره اي نيست كه عطر نام تورا نفهميده باشد



يا بهار !

تمام پرنده ها " شيعه " تواند

و در " سنت " هيچ درختي

آئين طراوت ، غريب نيست



امروز هم تو را مي بينم

هرچند اين روايت " صادق "

به مذاق مرداب خوش نمي آيد

اما حكايت حضور تو را اقيانوس ها گفته اند

تو هستي

با همان فرياد مكرر

كه از بام بلند عشق ، بر مي خيزد

اعتنايي به وجود ناچيز كوفيان نامرد نداري

زيرا " دريا " با توست





امروز ديگر " تنها " نيستي

شانه هايت كه متلاطم شود

دريا به خروش مي آيد

" ثقيفه " باوران ، راه به مرداب برده اند ...

مبادا در كنج درد بنشيني

و غارتگران دهر ، ايمان مردم را به تاراج ببرند



تمام شهر ، بوي تو را مي دهد

هر چند نام هيچ خياباني " ولايت " نيست

اما در بزرگراه هاي شهر نيز

مي توان راه كوچكي به خلوت تو گشود

و يك نفس " يا علي " گفت...

















