سیدجلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این حادثه در ساعت ۱۷ به سامانه آتشنشانی شهر تهران اعلام شد.
وی با بیان اینکه بلافاصله مأموران ۵ ایستگاه آتشنشانی به محل حادثه اعزام شدند، گفت: در نخستین دقایق حادثه، ۱۵ نفر از مصدومان شناسایی و خارج شدند.
سخنگوی سازمان آتشنشانی شهر تهران اضافه کرد: بر اساس اطلاعاتی که بهدست آوردهایم، پنج نفر زیر آوار محبوس بودند که یک جوان ۳۰ ساله زنده از زیر آوار خارج شد.
وی ادامه داد: چهار نفر همچنان در زیر آوار محبوس هستند، اما موقعیتیابی شدهاند که امیدواریم این چهار نفر نیز زنده خارج شوند.
ملکی درباره علت این حادثه تصریح کرد: این موضوع بعدا توسط شرکت مترو تهران بررسی و اطلاعرسانی خواهد شد.
