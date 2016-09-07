به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حمل و نقل و پایانه های هرمزگان، علیرضا مجرد بیان کرد: از آنجایی‌که نصب تابلوهای اختصاصی و تبلیغاتی براساس دستورالعمل های مربوطه در افزایش ایمنی جاده ها و ارتقای سطح کیفی آنها و تامین منابع مالی برای سایر اهداف سازمان و همچنین در منظرآرایی و مبلمان جاده ای تاثیر بسزایی داشته در این خصوص اقداماتی در محورهای مواصلاتی در دست بررسی است.

وی عنوان کرد: براساس اعتبار تخصیص یافته ضمن شناسایی تابلوهای غیر مجاز در محورهای مواصلاتی استان و اخذ حکم قضایی با انعقاد قرارداد با پیمانکار مربوطه و هماهنگی ها با نیروی انتظامی و پلیس راه به خوبی طی سالجاری نسبت به جمع آوری ۶ هزار تابلوی غیر مجاز اقدام شده است.

مجرد ادامه داد: تعداد ۴۶ اخطاریه برای تمدید قرارداد تابلوها صادر شده است. همچنین با هدایت متقاضیان مکانیابی توسط اعضای کمیته برای نصب تابلوهای اختصاصی مورد درخواست در سطح استان انجام گرفته است.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های هرمزگان افزود: مکان یابی تابلوهای تبلیغاتی با توجه به فاکتورهای مختلف ایمنی عبور و مرور و ترافیک و همچنین پروژه های عمرانی منطقه انجام می شود.

وی افزود: براساس دستورالعمل مربوطه برای تعداد ۷۱ تابلوی اختصاصی قراردادهایی منعقد و در حال به‌روز رسانی است که پیش بینی می شود که سال جاری پیشرفت خوب و مناسبی در این زمینه داشته باشیم.

مجرد تصریح کرد: ساخت و سازهای غیرمجاز و نصب تابلوهای تبلیغاتی و اختصاصی فاقد مجوز در حاشیه جاده ها در تصادفات و بروز حوادث جاده ای نقش بسزایی دارد.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های هرمزگان خاطرنشان کرد: متقاضیان نصب تابلوهای تبلیغاتی و اطلاع رسانی حاشیه راه ها می توانند با مراجعه به واحد بازرگانی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اقدام به اخذ مجوز کنند و همچنین از اصول مکان یابی و معیارهای فنی و رعایت قوانین و مقررات ایمنی عبور و مرور و ترافیک آگاهی یابند.