نسلی جدید باید در موسیقی اصیل ایرانی به کشور معرفی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی حوزه هنری استان آذربایجان شرقی؛ رئیس حوزه هنری استان در این کارگروه گفت: باید از جوانان در جهت هنر اصیل موسیقی حمایت کرد.

حسن میلانی ادامه داد: جوانان آینده سازان عرصه موسیقی کشور هستند و باید با ارایه آموزش های جدید و حمایت از تولیدات استاندارد این قشر، نسلی جدید در زمینه های موسیقی اصیل و فاخر ایرانی و کلاسیک به کشور معرفی نمود.

وی هدف از ایجاد این کارگروه را استعداد یابی، حمایت از استعداد های جوان، ارایه آموزش های صحیح اصول و فنون موسیقی، تحلیل آثار تولیدی جوانان و تولید محصولات موسیقایی توسط جوانان ذکر کرد.

همچنین در این کارگروه ناصر عطاپور؛ خواننده و مدرس موسیقی موغام، غلامرضا میرزازاده؛ آهنگساز و نوازنده، محمد ملکی؛ آهنگساز و نوازنده، مسعود عباسی مهر؛ خواننده پاپ، سیامک رضوی؛ نوازنده سشازهای کلاسیک و قادر رودکیان؛ نوازنده سازهای ایرانی به ارایه نکته نظرات خود پرداختند.

گفتنی است، اجرای موسیقی و آئواز ایرانی توسط گروه جوان ماهورسا پایان بخش این مراسم بود.

لازم به ذکر است؛ سلسله نشست های تخصصی کارگروه موسیقی جوان هر دو هفته یکبار در روزهای یکشنبه راس ساعت ۱۷ در محل سالن جلسات حوزه هنری استان آذربایجان شرقی برگزار می گردد.