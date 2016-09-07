مراسم پیوند آسمانی ۴۰ زوج در تبریز برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل اوقاف وامور خیریه آذربایجان‌شرقی، حجت‌الاسلام علی مصائبی مدیر کل اداره کل اوقاف و امور خیریه آذربایجان‌شرقی در این مراسم اظهار کرد: طرح پیوند آسمانی در راستای اجرای نیت واقفان، هر ساله همزمان با سالروز ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت صدیقه‌ی کبری(س) اجرا می‌شود و بی‌شک دارای اثرات معنوی و فرهنگی بسیاری است.

وی افزود: نباید از چنین مسائلی بی‌تفاوت گذشت چرا که تشریفات‌ بی‌جا در بسیاری از موارد بر زندگی مردم سایه انداخته و در این راستا نیز بسیار مشاهده می‎شود که برخی از مردم، میلیون‌ها تومان پول را در مسائل بی‎اهمیت هزینه می‎کنند اما در اجرا و حمایت از طرح‌های خیرانه کوتاهی می‌شود.

وی با اشاره به اهداف فرقه‌هایی چون وهابیت و تکفیری‌ها بیان کرد: به صراحت می‌توان گفت این‌ها نه‌تنها دشمن بشریت، بلکه دشمن ساده‎زیستی نیز هستند.

حجت‎الاسلام مصائبی همچنین اظهار کرد: این فرقه‌ها، قرار گرفتن در فضاهایی همچون امام‌زاده‌ها و واسطه قرار دادن معصومین (ع) را شرک خوانده و معنوی‌گرایی را به سخره می‌گیرند، در نتیجه این وظیفه‌ی ما است که با ترویج زندگی آسان، این دشمنان سرسخت را از میدان به در کنیم.

وی در خصوص توصیه‌ی دین مبین اسلام به ازدواج و ساده‌زیستی نیز عنوان کرد: در صورت توجه به معنا و مفهوم خطبه‌ی عقد در می‌یابیم که تعهد سنگینی بر عهده‌ گرفته و چه ارزشمند خواهد بود اگر چنین مناسبتی در جوار اولاد ائمه‌ی معصومین(ع) اجرا شوند؛ چرا که این افراد جایگاه خاصی نزد پروردگار متعال داشته و با وساطت، سکان زندگی جوانان را به سمت زندگی اصیل دینی و اسلامی هدایت می‌کنند.

حجت‌الاسلام رضا جعفری رئیس ادراه اوقاف و امور خیریه ناحیه یک تبریز نیز در خصوص جزئیات این طرح گفت: در این طرح منابع جهت ازدواج آسان در اختیار ۴۰ زوج قرار گرفته و این طرح، ۲۱۰ سال پیش توسط مرحومه تاج بیگوم ریخته شده و تا کنون نیز اجرا می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: اتاق عقد دائمی در جوار امام‌زاده سید حمزه(ع) با هماهنگی مدیریت مجموعه به طور رایگان در اختیار زوجین قرار می‌گیرد.

گفتنی است؛ مراسم پیوند آسمانی ۴۰ زوج در آستانه‌ی امام‌زاده سیدحمزه(ع) تبریز با حضور جمعی از مسئولان اداره کل اوقاف و امور خیریه استان برگزار و در پایان نیز زوج‌های جوان تجلیل شدند.