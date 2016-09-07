وزیر خارجه مصر: حاکمیت سوریه باید محترم شمرده شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «سامح شکری» وزیر خارجه مصر با «استفان دی میستورا» نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه در خصوص تحولات سوریه به صورت تلفنی گفتگو کرد.

بر اساس این گزارش سامح شکری و استفان دی میستورا در این تماس تلفنی درباره تلاش های صورت گرفته برای برقراری مجدد آتش بس در سوریه و رساندن کمک های بشردوستانه به حلب و تمامی مناطق تحت محاصره، برای فراهم شدن زمینه ازسرگیری مذاکرات سیاسی رایزنی کردند.

همچنین سامح شکری بر اهمیت تلاش ها برای از سرگیری روند سیاسی در سریع ترین زمان ممکن تاکید کرد و گفت: باید طبق قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت، تمامی گروه های معارض به صورت مساوی در این روند سیاسی مشارکت کنند.

وی همچنین تاکید کرد که بر خلاف حمایت مصر از تلاش ها برای مبارزه با تروریسم در سوریه، تمامی طرف ها باید به حاکمیت سوریه احترام بگذارند. در غیر این صورت به بهانه مبارزه با تروریسم، مانورهای سیاسی یا مهندسی مجدد نقشه سیاسی به ویژه برای منطقه شمال سوریه اجرا می شود.