به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل اوقاف وامور خیریه آذربایجان‌شرقی، حجت‌الاسلام عزالدین تقی‌زاده با تاکید بر داشتن دیدگاه فرهنگی و عمرانی در حوزه‌ امام‌زادگان، اظهار کرد: در اواخر سال ۹۳ وضعیت امام‌زاده بزرگ سراب با وضعیت نابه‌سامانی روبه‌رو بود که تلاش کردیم این وضعیت را اصلاح کرده و قدم‌هایی را در این راستا برداریم.

وی ادامه داد: در راستای تعهد ما و پیگیری‌های مدیرکل اداره اوقاف و امور خیریه استان، ورودی امام‌زاده را که توسط قبرستان و نرده‌هایی احاطه شده بود و در عبور و مرور مردم به داخل امام‌زاده اخلال وارد می‌کرد، با اطلاع‌رسانی و با کمک مردم مورد اصلاح قرار داده، تسطیع و سنگ‌فرش کردیم.

وی با تاکید بر اینکه ورودی امام‌زاده بزرگ(ع) جزو آثار تاریخی ثبت شده است، افزود: امام‌زاده بزرگ سراب(ع) فاقد ورودی بانوان بود و تنها شامل یک درب کوتاه بود که علاوه‌بر اشکال شرعی، افراد نیز به سختی از آن گذر می‌کردند، از این‌رو با هزینه‌ی ۲۰ میلیون تومان ارتفاع ورودی با حفظ تاریخی بودن آن افزایش یافت.

حجت‌الاسلام تقی‌زاده تاکید کرد: وضعیت داخلی امام‌زاده بزرگ سراب نیز در شرایط نامناسبی قرار داشت که در این راستا با هزینه‌ ۱۲۰ میلیون تومان کف امام‌زاده به متراژ ۴۰۰ متر، دیوارهای امام‌زاده نیز سنگ‌فرش شدند و همچنین ضریح امام‌زاده نیز نصب شد.

وی با اشاره به اینکه امام‌زادگانی مشمول اقدامات عمرانی هستند که طرح جامع داشته باشند، خاطرنشان کرد: در این راستا نیز وارد عمل شده و بر اساس سند امام‌زاده نقشه‌کشی‌ها انجام گرفت و سپس موضوع طرح امام‌زاده را نیز مطرح کردیم.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سراب با اشاره به اخذ مجوز برای احداث گورستان نیز تاکید کرد: در کنار امام‌زاده برزگ سراب آرامستانی به متراژ ۶۰۰ مترمربع ایجاد و قبرهای دو طبقه احداث شدند که سود حاصل فروش مقبره‌ها نیز در اختیار این امام‌زاده قرار گرفته و در اجرای طرح الحاقی آن هزینه خواهد شد.

وی گفت: تمامی هزینه‌هایی که در عمران و آبادانی امام‌زاده بزرگ سراب صرف شده است کمک‌ها و نذورات مردمی بوده و در این راستا حتی ریالی نیز از اعتبارات دولتی استفاده نشده است.

حجت‌الاسلام تقی‌زاده یادآور شد: در معرفی امام‌زادگان شهرستان سراب نیز از طرف شمال اردبیل به سمت آذربایجان‌شرقی تابلوهایی نصب شده و برخی از تابلوها نیز در آتیه نصب خواهند شد.

وی با اشاره به سپری شدن هفته‌ی دولت نیز افزود: در هفته‌ی دولت و به پاس گرامی‌داشت یاد شهدا، در برنامه‌های مربوطه حضور یافته و همچنین در بخش مهربان نیز یک رقبه مغازه از مسجد جامع که مورد تعمیر قرار گرفته بود افتتاح شده و مورد بهره‌برداری قرار گرفت.