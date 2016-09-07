دست رد نماینده پارلمان هلند بر سینه نتانیاهو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، یک سیاستمدار هلندی از دست دادن با نخست وزیر رژیم صهیونیستی خودداری کرد.

«بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی که برای دیدار و رایزنی با مقامات هلندی به این کشور سفر کرده است، پس از دست دراز کردن به سوی یکی از نمایندگان پارلمان این کشور با امتناع وی مواجه شد.

تصاویر خبرنگاران نشان می دهد، درحالی که نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس دست خود را به سمت «توناهان کوزو» (Tunahan Kuzu) نماینده پارلمان دراز کرد؛ وی حاضر به دست دادن با بنیامین نتانیاهو نشد و این اقدام موجب خجالت نخست وزیر رژیم صهیونیستی شد.

گفته می شود «توناهان کوزو» پرچم فلسطین را نیز به یقه کت خود وصل کرده بود.

بر اساس این گزارش، انتقاد شدید این نماینده هلندی از نحوه رفتار رژیم صهیونیستی با فلسطینیان و اشغال سرزمین های متعلق به آن ها علت این برخورد با نتانیاهو بوده است.