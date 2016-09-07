توسعه خدمات درمانی در لردگان از مهمترین اقدامات دولت یازدهم است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی بعد از ظهر چهارشنبه در سفر به شهرستان لردگان در نشست شورای اداری این شهرستان با اشاره به اینکه توسعه خدمات در مانی در شهرستان لردگان از مهمترین اقدامات دولت یازدهم است، اظهار داشت: آبرسانی به روستاهای این شهرستان از دیگر اقدامات انجام شده در این شهرستان به شمار می رود.

وی عنوان کرد: دولت در حوزه های مختلف از جمله آبرسانی به روستاهای استان، توسعه زیر ساخت ها، راه اندازی واحد های صنعتی و ... گام های بلندی در مسیر توسعه این استان برداشته است.

استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: سرعت توسعه و پیشرفت این استان به همت دولت یازدهم شتاب گرفته است.

وی ادامه داد: پروژه های مهمی در این شهرستان در حال اجراست که با بهره برداری از آنها شاهد توسعه بیشتر این شهرستان خواهیم بود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه زمینه برای ورود سرمایه گذاران به سطح استان فراهم شده است، بیان کرد: زیرساخت ها برای ورود سرمایه گذاران به سطح استان فراهم شده است.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه به دنبال برداشتن موانع سد راه ورود سرمایه گذاران هستیم، ادامه داد: توسعه چهارمحال و بختیاری در پی ورود سرمایه گذاران محقق می شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه ۱۵۹ طرح عمرانی در هفته دولت در این استان افتتاح شد، افزود: پروژه های بسیاری مهمی در این استان اجرا می شود که با بهره برداری از آنها اشتغال قابل توجهی در سطح استان ایجاد می شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: شهرستان لردگان ظرفیت ها و پتانسیل های بسیاری دارد که باید از این ظرفیت ها در مسیر توسعه این شهرستان استفاده کرد.