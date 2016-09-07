به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نجار شامگاه چهارشنبه در حاشیه بازدید از مناطق طوفان زده قائم شهر، از توزیع ۴۵۰هزارمترمربع ایرانیت و ۱۴تن نایلون در بین آسیب دیدگان خبرداد و گفت: با تمام توان، به کسانیکه در حادثه سیل و طوفان آسیب دیدند، امداد رسانی می کنیم.

وی ادامه داد: به دولت پیشنهاد دادیم ۲۰ میلیون تومان وام کم بهره و پنج میلیون تومان وام بلاعوض برای منازل روستایی که ۱۰۰ درصد تخریب شدند و۳۰ میلیون تومان وام کم بهره و ۶ میلیون تومان به صورت بلاعوض به منازل شهری پرداخت شود.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور تصریح کرد: این پیشنهاد در نشست چهارشنبه آینده دولت مطرح و با ارائه مصوبات لازم اقدامات اساسی صورت خواهد گرفت.

نجار با اشاره به اینکه همزمان با استان مازندران، پنج استان دیگر کشور هم دچار سیل و طوفان شدند، عنوان کرد: تغییرات اقلیمی و آب و هوایی در نوع بارش ها تأثیرگذار بوده و موجب آبگرفتگی، سیل و طوفان و متعاقب آن خرابی ها می شود و از سوی دیگر بیابان زایی و از بین رفتن پوشش های گیاهی، وجود ریزگردها در داخل و خارج کشور هم آسیب های زیادی را به مردم وارد می کنند.

وی در پایان با تقدیر از صبرو شکیبایی مردم و مشارکت در نحوه امدادرسانی، خاطرنشان کرد: طوفان جمعه قبل ۶ هزارو یکصد واحد مسکونی را از ۴۰ تا ۱۰۰ درصد تخریب کرد و سهم شهرستان قائم شهر در میان این آسیب ها از بقیه شهرهای استان بیشتر بوده است.